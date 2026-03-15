موعد مع التاريخ.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا جديدا أمام توتنهام

يستعد فريق ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح لخوض مواجهة مهمة أمام توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، بينما يقبع توتنهام في المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة، ما يجعل المباراة ذات أهمية كبيرة للفريقين في سباق الدوري.

ويأمل ليفربول في العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون واندررز بهدفين مقابل هدف، في مباراة حسمت في اللحظات الأخيرة.

صلاح نجم اللحظات الحاسمة

منذ انضمامه إلى ليفربول، نجح محمد صلاح في ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق بفضل حسه التهديفي العالي وقدرته على حسم المباريات في اللحظات الصعبة.

ومع وصول توتنهام إلى ملعب آنفيلد، يقف الفرعون المصري على أعتاب إنجاز شخصي جديد قد يضيف فصلا آخر إلى مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية.

وسيدخل صلاح المباراة وهو يدرك أن تسجيل هدف واحد فقط قد يمنحه رقما مميزا جديدا في تاريخه مع الكرة الإنجليزية.

ورغم التقلبات التي شهدها الموسم الحالي، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا عنصرا أساسيا في الخطط الهجومية للفريق تحت قيادة المدرب آرني سلوت، حيث يواصل اللعب في مركز الجناح الأيمن.

وخلال الموسم الجاري، شارك صلاح في 32 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

توتنهام الضحية المفضلة لصلاح

يُعد توتنهام أحد أكثر الفرق التي عانت من تألق محمد صلاح على مدار السنوات الماضية.

فقد سجل النجم المصري 16 هدفا في شباك الفريق اللندني، وهو الرقم ذاته الذي أحرزه في مرمى مانشستر يونايتد، كأكثر فريقين استقبلا أهدافا منه طوال مسيرته.

وإذا تمكن صلاح من التسجيل في مواجهة الأحد، فسيرفع رصيده إلى 17 هدفا أمام توتنهام، ليصبح الفريق الأكثر استقبالًا لأهدافه على الإطلاق.

وتضفي هذه الإحصائية مزيدًا من الإثارة على المواجهة المرتقبة، خاصة أن سجل صلاح أمام توتنهام يعكس تفوقًا واضحًا.

ففي آخر ست مباريات خاضها أمامه في الدوري، تمكن من هز الشباك خمس مرات، مسجلا سبعة أهداف إجمالا.

فرصة لرقم تاريخي في الدوري الإنجليزي

ولا يتوقف طموح محمد صلاح عند تسجيل هدف واحد فقط، بل قد يكون على موعد مع إنجاز تاريخي أكبر.

فقد سجل النجم المصري حتى الآن 12 هدفا في مرمى توتنهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح من بين أكثر اللاعبين تأثيرا أمام الفريق اللندني في السنوات الأخيرة.

وإذا نجح صلاح في تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة اليوم، فسيتجاوز الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة آلان شيرر، الذي يملك الرقم الأعلى من الأهداف في شباك توتنهام في الدوري برصيد 14 هدفا.

وحينها سيكتب صلاح فصلا جديدا في تاريخ الدوري الإنجليزي، مؤكدا مرة أخرى مكانته كواحد من أعظم الهدافين في البطولة.