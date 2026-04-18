البابا تواضروس يزور دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت.. ويهنئ الرهبان بعيد القيامة| صور

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت.

كان في استقبال قداسة البابا لدى وصوله عدد من رهبان الدير، حيث توجه إلى الكنيسة الرئيسية وصلى صلاة الشكر، ثم تفقد معالم الدير، وعقد بعدها جلسة مع مجمع الآباء الرهبان، هنأهم في بدايتها بعيد قيامة السيد المسيح، وألقى عليهم كلمة دارت عن القيامة.

ويُعد دير القديس مقاريوس الكبير أحد أقدم الأديرة القبطية، لما يحمله من تاريخ روحي عريق، ويظل منارة للحياة الرهبانية والنسك عبر الأجيال.