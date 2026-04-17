البابا تواضروس يستقبل الأنبا توماس للتهنئة بعيد القيامة وبحث شئون الخدمة الرعوية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الجمعة، نيافة الأنبا توماس، مطران القوصية ومير بمحافظة أسيوط، الذي قدم التهنئة لقداسة البابا بعيد القيامة المجيد.

وخلال اللقاء، استشار نيافة الأنبا توماس قداسة البابا في بعض الأمور الخاصة بخدمته الرعوية، حيث دار حوار أبوي تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بحياة وخدمة أبناء الإيبارشية.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص قداسة البابا على متابعة أوضاع الإيبارشيات المختلفة، وتقديم الدعم والتوجيه لآباء الكنيسة في خدمتهم الرعوية، بما يعزز من روح المحبة والوحدة داخل الكنيسة، ويؤكد أهمية التشاور المستمر في كل ما يخدم الشعب الكنسي.