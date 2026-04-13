البابا تواضروس يشارك رهبان وادي النطرون احتفالات شم النسيم | صور

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، في احتفالات دير السيدة العذراء مريم السريان بوادي النطرون، بمناسبة عيد شم النسيم، وسط أجواء مبهجة وروحانية مميزة.

جاءت مشاركة قداسته في إطار حرصه على التواجد بين أبنائه من الرهبان ومشاركتهم المناسبات المختلفة، حيث شهد الاحتفال تنظيم مأدبة غذاء بهذه المناسبة، بحضور عدد كبير من الآباء الأساقفة العموم، أعضاء المجمع المقدس، إلى جانب رؤساء ورهبان الأديرة القبطية الأربعة بوادي النطرون.

وأقيمت الفعالية هذا العام تحت شعار «شم النسيم بطعم المحبة من قلب وادي النطرون»، في تعبير يعكس روح التآخي والترابط بين أبناء الكنيسة، ويؤكد على القيم الإنسانية التي يحملها هذا العيد الشعبي العريق، الذي يجمع المصريين على اختلاف انتماءاتهم.

تأتي هذه المشاركة لتؤكد على عمق الروابط الروحية والإنسانية داخل الكنيسة القبطية، حيث تمثل مثل هذه اللقاءات فرصة لتعزيز روح المحبة والوحدة، وترسيخ قيم البساطة والفرح التي تميز الحياة الرهبانية، في مشهد يعكس صورة حية للتآلف والسلام من قلب وادي النطرون.