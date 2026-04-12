الكنائس الإنجيلية: العيش المشترك صورة تصدرها مصر للعالم عن المواطنة

أكد القس رفعت فكري أمين عام الكنائس الإنجيلية في مصر، أن ما يحدث في مصر هو العيش المشترك وهى فكرة تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف القس رفعت فكري أمين عام الكنائس الإنجيلية في مصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد ، أن العيش المشترك صورة تصدرها مصر للعالم في المواطنة ونضع بلدنا في المكان الأول في كل شيء.

وتابع القس رفعت فكري آمين عام الكنائس الإنجيلية في مصر، أن :"مافيش قوة عالمية تحمي مصر وربنا هو اللي بيحمينا وفخورين بدور بلدنا في كل الأصعدة وفي كل وقت".