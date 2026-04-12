محمد بن زايد يبحث مع وزير خارجية الهند تعزيز الشراكة والتطورات الإقليمية

تشهد منطقة الشرق الأوسط ، تصعيدًا خطيرًا بعد إعلان دونالد ترامب فرض حصار بحري على مضيق هرمز، في خطوة جاءت عقب فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، وهو ما زاد من حدة التوتر بين الطرفين بشكل غير مسبوق.

وأكدت واشنطن، أن أي تهديد لحركة الملاحة أو السفن في المنطقة سيتم التعامل معه بحزم وقوة، مما يفتح الباب أمام احتمالات مواجهة عسكرية مباشرة، خاصة في ظل التصعيد المستمر من الجانب الإيراني.

هذا التطور يأتي في وقت حساس للغاية، حيث تتزايد المخاوف الدولية من تأثير أي تصعيد على إمدادات النفط العالمية، نظرًا لأهمية مضيق هرمز كأحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة.

كما تتزامن هذه الأحداث مع توترات متصاعدة في عدة جبهات بالمنطقة، أبرزها لبنان وقطاع غزة، إلى جانب تهديدات مستمرة للملاحة في البحر الأحمر.

في المقابل، تشير التقديرات إلى أن إيران قد تلجأ إلى استخدام نفوذها الإقليمي وأذرعها في المنطقة للرد بشكل غير مباشر، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل احتمالات التهدئة صعبة في الوقت الحالي.

ومع استمرار التحركات العسكرية والتصريحات التصعيدية من الجانبين، تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة شديدة الحساسية قد تنعكس بشكل مباشر على الاستقرار الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية.