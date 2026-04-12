بمناسبة عيد القيامة.. رئيس مدينة الأقصر يوزع الهدايا على الأطفال في الكنائس

شارك اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، في تقديم الهدايا والحلوى وباقات من الزهور، على الأخوة الاقباط والأطفال في الكنائس وهنأهم بمناسبة عيد القيامة المجيد 2026 .

جاء ذلك أثناء زيارته لكنيسة السيدة العذراء بمنطقة حي وسط ، لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد 2026 ، في لفتة تعبر عن مدى عمق العلاقات والمشاعر بين أبناء الوطن الواحد، احتفالا وابتهاجا ومشاركة الأخوة الأقباط فرحتهم بالاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن هذه الأعياد والمناسبات هي رسالة مهمة للعالم أجمع، تؤكد أن المصريين يحتفلون سويا بكل المناسبات معًا، في جو يسوده المودة والمحبة.