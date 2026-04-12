توزيع 330 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولي بالرعاية بقرى مراكز الأقصر والطود والزينية

شهدت قرى مراكز الاقصر والطود والزينية، انطلاق قافلة خيرية لتوزيع عدد (330) كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والحالات المستحقة، وذلك ضمن جهود جمعية الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير سبل الدعم الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.

شملت عملية التوزيع قرى الزناقطة ونجع عبدالعزيز والكرنك العوامية والبياضية والصعايدة والمريس ونجع الطويل والبقالة و المدامود بمراكز الاقصر والطود والزينية، حيث تم اختيار المستفيدين بناءً على أبحاث ميدانية دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة الأرامل، والمطلقات، وذوي الهمم، والعمالة غير المنتظمة.. وتحتوي الكراتين على السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات الأسرة المصرية.



وأكد السيد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر، أن توزيع الكراتين جاء في سياق الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التضامن الإجتماعي في تعزيز الحماية الإجتماعية للفئات المستحقة، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وتقديم خدمات متنوعة تُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، لا سيما القرى النائية والنجوع.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن هذا الدعم يأتي تماشياً مع توجهات الدولة المصرية في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكداً على استمرار القوافل لتغطية أكبر عدد من المناطق الريفية والنائية بمحافظة الأقصر.

من جانبهم، عبر أهالي القرى المستهدفة عن امتنانهم لهذه المبادرة التي تساهم في تلبية متطلباتهم المعيشية، مشيدين بروح التكافل والتعاون التي تظهر بوضوح في مثل هذه الفعاليات.

والجدير بالذكر أن الجمعية بمحافظة الأقصر نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.