البابا تواضروس يتسلم النور المقدس بالمقر البابوي بالقاهرة | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم السبت، الآباء كهنة وخدام رابطة القدس بالقاهرة، حيث سلموا لقداسته النور المقدس المأخوذ من النور الذي يخرج من قبر السيد المسيح يوم سبت الفرح، والذي أرسله نيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.

ويُعد النور المقدس تقليدا روحيا عريقا يرتبط باحتفالات عيد القيامة المجيد، حيث يحمله المؤمنون كرمز للنور الإلهي والانتصار على الموت، ويجسد عمق الإيمان المسيحي وبهجة القيامة التي تملأ قلوب الأقباط في هذه المناسبة المباركة.