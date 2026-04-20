البابا تواضروس يستقبل عددًا من أحبار الكنيسة | صور

أستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين عددًا من الآباء المطارنة والأساقفة الذين جاءوا لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد، وطلب المشورة في أمورٍ تخص عملهم الرعوي.

وجاءت لقاءات قداسة البابا على الترتيب مع أصحاب النيافة:

الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، محافظة المنيا.

الأنبا أرشليدس الأسقف العام.

الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة، محافظة سوهاج.

الأنبا إسحق أسقف طما، محافظة سوهاج.

الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد.

الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، محافظة سوهاج.

الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بجبل إدفو، محافظة أسوان.