أمير رومانيا يشيد بدور مصر خلال لقاء البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم السبت، الأمير رادو من رومانيا،

(Prince Radu of Romania)يرافقه السفيرة أوليڤيا تودريان سفيرة رومانيا بمصر.

أعرب الأمير رادو عن سعادته بزيارة مصر ولقاء قداسة البابا، مشيدًا بعمق العلاقات الروحية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الأرثوذكسية الرومانية، مؤكدًا اعتزازه بهذا التقارب الأخوي بين الكنيستين.

ومن جانبه، قدم قداسة البابا نبذة عن تاريخ مصر العريق وحضاراتها العظيمة، كما استعرض تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها الروحي والوطني عبر العصور.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن العالم اليوم في حاجة ماسة إلى المحبة والتسامح، وأن دعوة العيش بإنسانية ومودة بين الجميع هي السبيل نحو السلام، وهو ما أشاد به سمو الأمير، معربًا عن تقديره لدور مصر في دعم وترسيخ قيم السلام.