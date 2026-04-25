اليوم.. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية بكوم الأطرون بطوخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة القليوبية عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كوم الأطرون التابعة لمركز طوخ، وذلك اليوم 25 أبريل، في إطار جهود الدولة لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجا، تحت شعار "جايين لأهالينا".



تأتي القافلة تحت رعاية خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وحسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وبإشراف الدكتور أسامة الشلقاني، وبالتنسيق مع الدكتورة مفيدة رجاء.



وتقدم القافلة حزمة متكاملة من الخدمات الطبية المجانية ، تشمل الكشف في مختلف التخصصات، وخدمات المعامل والأشعة، والاكتشاف المبكر لأمراض الضغط والسكر، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب إصدار التقارير الطبية وتنظيم ندوات للتثقيف الصحي.

خطة وزارة الصحة



وأكدت المديرية أنه يتم توقيع الكشف باستخدام بطاقة الرقم القومي للبالغين وشهادات الميلاد للأطفال، بما يضمن سهولة وسرعة حصول المواطنين على الخدمة.



من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الشلقاني أن هذه القوافل تأتي ضمن خطة وزارة الصحة للوصول بالخدمات الطبية إلى جميع المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، مشددا على أن الفرق الطبية تعمل بكفاءة عالية لتقديم خدمة صحية متميزة تليق بالمواطن المصري.



وأشار إلى أن شعار "جايين لأهالينا" يعكس حرص المديرية على التواجد بين المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال تقديم خدمات صحية مجانية وآمنة دون الحاجة للانتقال لمسافات طويلة.



ودعت مديرية الشؤون الصحية جميع أهالي قرية كوم الأطرون والمناطق المجاورة إلى التوجه للقافلة والاستفادة من الخدمات الطبية المجانية، في إطار اهتمام الدولة بصحة وسلامة المواطنين.