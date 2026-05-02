الإسماعيلية.. تكليف الدكتورة ميار فوزي مديرًا لمستشفى الطوارئ بـ أبو خليفة



في إطار دعم وتطوير المنظومة الصحية، تم تكليف الدكتورة ميار فوزي محمد عمر مديرًا لمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك اعتبارًا من أبريل 2026.



وتُعد الدكتورة ميار فوزي محمد عمر من الكفاءات المتميزة في مجالي الإدارة الصحية والجودة، حيث تمتلك خلفية علمية متقدمة تشمل بكالوريوس الصيدلة من جامعة الإسكندرية (2012)، والبورد الأمريكي في جودة الرعاية الصحية (2015)، ودبلوم إدارة المستشفيات من أكاديمية السادات (2019)، إلى جانب الزمالة المصرية في إدارة المنشآت الصحية (2021–2024).



كما عززت خبراتها بعدد من البرامج القيادية والتدريبية المتخصصة، أبرزها برنامج تأهيل القيادات بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وشهادة TOT، وتدريبات في الحوكمة الصحية، وإدارة المستشفيات، واقتصاديات الصحة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



وشغلت الدكتورة ميار عددًا من المناصب القيادية المهمة، من بينها مدير مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، ونائب مدير المستشفى ومدير التشغيل، حيث ساهمت في حصول المستشفى على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى الإعداد لاعتماد ISO 15189:2022 للمعامل.



كما تولّت سابقًا عدة مناصب بالهيئة العامة للتأمين الصحي بفرع شمال غرب الدلتا، شملت إدارة الجودة، والإمداد والتموين الطبي، والمكتب الفني، وصولًا إلى عضوية المكتب الفني وإدارة الجودة.

ويأتي هذا التكليف في ضوء الخبرات الواسعة للدكتورة ميار في تطوير الأداء الصحي ورفع كفاءة المنشآت الطبية وفق معايير الجودة والاعتماد.