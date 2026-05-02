تحقيقات وملفات

البحرية الأمريكية في مواجهة إيران.. تكتيكات أشبه بحروب القراصنة تثير الجدل

ياسمين القصاص

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع رقعة المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط، تتزايد حدة الخطاب السياسي المصاحب للتحركات الميدانية، ما يعكس طبيعة المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة. 

وفي خضم هذا المشهد المضطرب، برزت تصريحات أمريكية مثيرة للجدل سلطت الضوء على أساليب إدارة العمليات البحرية وتداعياتها، لتفتح بابا واسعا للنقاش حول أبعاد التصعيد العسكري وانعكاساته السياسية والاقتصادية.

وفي تصريحات لافتة أثارت موجة واسعة من الجدل،  شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أداء قوات بلاده البحرية بأسلوب "القراصنة"، وذلك في سياق العمليات التي تنفذها الولايات المتحدة لفرض حصار بحري على إيران، ضمن تصعيد عسكري تشارك فيه واشنطن إلى جانب إسرائيل.

وخلال حديث أدلى به مساء أمس، أشار ترامب إلى أن القوات الأميركية نفذت مؤخرا عملية استيلاء على سفينة وشحنتها، موضحا أن السفينة والنفط الذي كانت تحمله أصبحا قيد الاحتجاز. 

وأضاف بنبرة مثيرة: "لقد احتجزنا السفينة والنفط... إنها تجارة مربحة للغاية. نحن أشبه بالقراصنة إلى حد ما، لكننا لا نمزح".

وتتزامن هذه التصريحات مع تصعيد ملحوظ في التحركات البحرية الأميركية، حيث قامت واشنطن باحتجاز عدد من السفن المرتبطة بإيران، من بينها ناقلات نفط وسفن حاويات خاضعة لعقوبات، سواء بعد مغادرتها الموانئ الإيرانية أو أثناء تواجدها في المياه الآسيوية.

وفي المقابل، فرضت إيران قيودا صارمة على حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع المواجهة، حيث تمنع عبور معظم السفن باستثناء تلك التابعة لها، بالتوازي مع استمرار الولايات المتحدة في تنفيذ حصار منفصل يستهدف الموانئ الإيرانية.

وتعود بداية العمليات العسكرية إلى 28 فبراير، حين شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على أهداف داخل إيران، لترد طهران لاحقا بضربات استهدفت إسرائيل ودولا خليجية تستضيف قواعد عسكرية أميركية.

وقد أسفرت هذه المواجهات عن سقوط آلاف الضحايا ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين، فضلا عن تداعيات اقتصادية كبيرة، أبرزها ارتفاع أسعار النفط وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال على مستوى العالم.

وفي الداخل الأمريكي، تواجه إدارة ترامب انتقادات متزايدة، في ظل غموض الأهداف الاستراتيجية للحرب وتبدل الجداول الزمنية المرتبطة بها، إضافة إلى تصريحات للرئيس أثارت جدلا واسعا، من بينها تهديده السابق بـ"تدمير الحضارة الإيرانية".

كما حذر عدد من الخبراء الأميركيين من أن بعض الهجمات المنفذة قد تقترب من تصنيف "جرائم حرب"، لا سيما مع تزايد الحديث عن استهداف بنى تحتية مدنية داخل إيران.

والجدير بالذكر، أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه هذه الانتقادات، لم تصدر الجهات المالية أي توضيحات إضافية بشأن تلك الاتهامات، بينما تتزايد الضغوط على الإدارة الأميركية لاحتواء التدهور الأمني المتسارع المرتبط بتداعيات هذا التصعيد العسكري.

ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران واشنطن طهران الولايات المتحدة

