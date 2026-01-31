مدرب منتخب أمريكا: نتعامل مع المباريات الودية كأنها مواجهات المونديال

أكد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو إن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، يتعامل مع مبارياته الودية القادمة كما لو كانت مباريات كأس العالم، بهدف وضع النغمة الصحيحة قبل اللعب أمام جماهيرها في البطولة التي تقام كل أربع سنوات.

ستلعب الولايات المتحدة، التي تشارك في استضافة كأس العالم مع كندا والمكسيك في يونيو ويوليو، ضد بلجيكا والبرتغال مباراتين وديتين في مارس بأتلانتا، قبل مواجهة السنغال في شارلوت بولاية كارولينا الشمالية في مايو وألمانيا في مباراة "وداعية" في شيكاغو في يونيو.

وقال بوتشيتينو: "الفكرة هي أن كأس العالم ستبدأ في مارس عندما نكون جميعا معا، لأنه حان الوقت لإظهار هويتنا وطريقة لعبنا، والطريقة التي نريد أن نؤدي بها في كأس العالم، كما كنا نظهر في المعسكر الأخير في نوفمبر أو أكتوبر".

وأتم: "نحن بحاجة إلى تقديم أداء جيد، وأن نظهر جودتنا، لقد أتيحت لنا الفرصة لتقييم جميع اللاعبين، أكثر من 70 لاعبا شاهدناهم خلال عام ونصف، الآن كل ما يهمنا هو أن يكون لاعبو فريقنا في كامل لياقتهم".

لم يحالف الحظ الولايات المتحدة في نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية الصيف الماضي، لكنها أنهت العام بعدد من العروض القوية، حيث فازت في مبارياتها الودية الثلاث الأخيرة لعام 2025 ضد أستراليا وباراجواي وأوروجواي.