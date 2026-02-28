قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
نتنياهو: دمرنا مقر المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران
الأرصاد تحذر: 3 ظواهر جوية غدًا والصغرى تصل إلى صفر مئوية
بيان عاجل من سفارة مصر بالدوحة لأبناء الوطن في قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سهلة ومش مكلفة.. طريقة عمل القطايف في رمضان

القطايف
القطايف
محمد غالي

تعد القطايف واحدة من أبرز الحلويات الرمضانية التي تحظى بإقبال واسع خلال شهر رمضان الكريم، لما تتميز به من مذاق شهي وإمكانية حشوها بأنواع متعددة تناسب مختلف الأذواق، سواء بالمكسرات أو القشطة أو غيرها من الحشوات المميزة.

القطايف

مقادير عجينة القطايف

2 كوب دقيق
1 كوب سميد
4 كوب ماء دافئ
1 ملعقة صغيرة خميرة
1 ملعقة صغيرة باكينج باودر
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة نشا ذرة
رشة فانيليا
رشة ملح

طريقة تحضير القطايف

يتم في البداية نخل الدقيق والسميد ونشا الذرة معا، ثم يضاف إليهم الباكينج باودر والفانيليا والملح مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات الجافة.

في كوب منفصل يخلط جزء من الماء الدافئ مع الخميرة والسكر ويترك جانبا حتى تتفاعل الخميرة وتظهر فقاعات على السطح.

بعد ذلك تضاف الخميرة إلى خليط الدقيق، ثم يضاف باقي الماء تدريجيا، ويخلط المزيج في الخلاط الكهربائي حتى الحصول على قوام سائل متجانس.

القطايف

يترك الخليط لمدة 30 دقيقة حتى يرتاح ويتخمر قليلا، ثم يصب في إبريق ليسهل التحكم في تشكيله.

تسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم يصب مقدار مناسب من الخليط على شكل دائرة، وتترك حتى تنضج من جهة واحدة فقط دون تقليب، وعند ظهور الفقاعات وجفاف السطح ترفع من المقلاة وتترك لتبرد، وتكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

طريقة عمل قطايف بالقشطة

تعتبر القشطة الكدابة من الحشوات الاقتصادية سهلة التحضير، ويمكن إعدادها بخطوات بسيطة داخل المنزل.

المقادير

قطايف جاهزة
لبن
نشا
فانيليا
كريمة حلويات
سوداني مجروش
شربات حلويات
زيت للقلي

القطايف

طريقة التحضير

يتم غلق حبات القطايف نصف غلقة، ثم تقلى في زيت ساخن حتى تكتسب لونا ذهبيا، وترفع على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

لتحضير القشطة الكدابة، يخلط النشا مع اللبن والفانيليا جيدا على البارد، ثم تضاف كريمة الحلويات ويقلب الخليط حتى يتجانس.

يوضع المزيج على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام، ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماما.

تحشى القطايف بالخليط، ثم تزين بالسوداني المجروش، ويمكن إضافة الشربات حسب الرغبة قبل التقديم، لتصبح جاهزة للتقديم على مائدة رمضان.

الحلويات الرمضانية القطايف شهر رمضان رمضان لقطايف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

لجنة الشئون العربية بالصحفيين تنسق مع الخارجية لمتابعة أوضاع الزملاء العاملين في الخليج

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يشاركان العاملين بشركة التوزيع إفطارهم الجماعي.. صور

وزير الكهرباء خلال الزيارة

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مركز تحكم غرب الإسكندرية للتوزيع

بالصور

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

بعد وفاة نجم شهير.. لماذا يرتفع سرطان القولون بين الشباب؟

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون

الأرض المحروقة.. تعرف على أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية

فيديو

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد