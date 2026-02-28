سهلة ومش مكلفة.. طريقة عمل القطايف في رمضان

تعد القطايف واحدة من أبرز الحلويات الرمضانية التي تحظى بإقبال واسع خلال شهر رمضان الكريم، لما تتميز به من مذاق شهي وإمكانية حشوها بأنواع متعددة تناسب مختلف الأذواق، سواء بالمكسرات أو القشطة أو غيرها من الحشوات المميزة.

القطايف

مقادير عجينة القطايف

2 كوب دقيق

1 كوب سميد

4 كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة باكينج باودر

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة نشا ذرة

رشة فانيليا

رشة ملح

طريقة تحضير القطايف

يتم في البداية نخل الدقيق والسميد ونشا الذرة معا، ثم يضاف إليهم الباكينج باودر والفانيليا والملح مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات الجافة.

في كوب منفصل يخلط جزء من الماء الدافئ مع الخميرة والسكر ويترك جانبا حتى تتفاعل الخميرة وتظهر فقاعات على السطح.

بعد ذلك تضاف الخميرة إلى خليط الدقيق، ثم يضاف باقي الماء تدريجيا، ويخلط المزيج في الخلاط الكهربائي حتى الحصول على قوام سائل متجانس.

القطايف

يترك الخليط لمدة 30 دقيقة حتى يرتاح ويتخمر قليلا، ثم يصب في إبريق ليسهل التحكم في تشكيله.

تسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم يصب مقدار مناسب من الخليط على شكل دائرة، وتترك حتى تنضج من جهة واحدة فقط دون تقليب، وعند ظهور الفقاعات وجفاف السطح ترفع من المقلاة وتترك لتبرد، وتكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

طريقة عمل قطايف بالقشطة

تعتبر القشطة الكدابة من الحشوات الاقتصادية سهلة التحضير، ويمكن إعدادها بخطوات بسيطة داخل المنزل.

المقادير

قطايف جاهزة

لبن

نشا

فانيليا

كريمة حلويات

سوداني مجروش

شربات حلويات

زيت للقلي

القطايف

طريقة التحضير

يتم غلق حبات القطايف نصف غلقة، ثم تقلى في زيت ساخن حتى تكتسب لونا ذهبيا، وترفع على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

لتحضير القشطة الكدابة، يخلط النشا مع اللبن والفانيليا جيدا على البارد، ثم تضاف كريمة الحلويات ويقلب الخليط حتى يتجانس.

يوضع المزيج على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام، ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماما.

تحشى القطايف بالخليط، ثم تزين بالسوداني المجروش، ويمكن إضافة الشربات حسب الرغبة قبل التقديم، لتصبح جاهزة للتقديم على مائدة رمضان.