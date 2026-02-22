المشروب المفضل في رمضان .. طريقة عمل السوبيا بالمنزل بخطوات بسيطة

خلال شهر رمضان على تنويع المشروبات الرمضانية، ويأتي مشروب السوبيا في مقدمة هذه الاختيارات، لما يتمتع به من مذاق شهي محبب لدى الصائمين، إلى جانب دوره في إمداد الجسم بالطاقة والمساعدة على تعويض السوائل بعد ساعات الصيام.

مشروب السوبيا

وفيما يلي طريقة إعداد السوبيا بالكريم شانتيه بخطوات بسيطة ومكونات متوافرة في المطبخ.

طريقة عمل السوبيا البودرة بالكريم شانتيه

المكونات

2 باكيت فانيليا بودرة

2 ملعقة كريم شانتيه

كوب جوز هند مبشور

لبن سائل



نصف كوب سكر بودرة

8 ملاعق كبيرة لبن بودرة

ربع كوب أرز مطحون

فستق مجروش للتزيين

مشروب السوبيا

خطوات التحضير

1- في وعاء مناسب يخلط اللبن البودرة مع كريم شانتيه ودقيق الأرز والفانيليا، ويضاف السكر البودرة، ثم يمكن إضافة جوز الهند حسب الرغبة، مع تقليب المكونات جيدا حتى تتجانس، للحصول على بودرة السوبيا.

2- يضاف 6 ملاعق كبيرة من بودرة السوبيا إلى كل 1 كيلو لبن سائل، ثم يخلط المزيج جيدا في الخلاط، مع ضبط مستوى السكر حسب الرغبة.

3- تصب السوبيا في أكواب التقديم، وتزين بالفستق المجروش، ثم تحفظ في الثلاجة حتى التقديم باردة.

طريقة أخرى لتحضير السوبيا في المنزل

المكونات

حليب بودرة

ماء

سكر

جوز هند

فانيليا

حليب سائل

مشروب السوبيا

طريقة التحضير

1- يوضع السكر في وعاء عميق، ثم تضاف الفانيليا وحليب البودرة، ويخفق الخليط جيدا لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة حتى يمتزج تماما.

2- يضاف الحليب السائل تدريجيا مع الاستمرار في الخلط حتى تتجانس المكونات.

3- يضاف جوز الهند مع التقليب مرة أخرى لضمان توزيعه بشكل متساو.

4- يسكب الماء حسب الرغبة للحصول على القوام المناسب، ثم يمزج الخليط لمدة من 5 إلى 10 دقائق حتى يصبح جاهزا للتقديم.

وتعد السوبيا من المشروبات الرمضانية المنعشة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، مع إمكانية التحكم في مستوى السكر والقوام وفقا لتفضيلات أفراد الأسرة، لتكون إضافة مميزة إلى مائدة الإفطار.