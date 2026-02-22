قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المشروب المفضل في رمضان .. طريقة عمل السوبيا بالمنزل بخطوات بسيطة

المشروب المفضل في رمضان.. طريقة عمل السوبيا في المنزل بخطوات بسيطة
المشروب المفضل في رمضان.. طريقة عمل السوبيا في المنزل بخطوات بسيطة
محمد غالي

 خلال شهر رمضان على تنويع المشروبات الرمضانية، ويأتي مشروب السوبيا في مقدمة هذه الاختيارات، لما يتمتع به من مذاق شهي محبب لدى الصائمين، إلى جانب دوره في إمداد الجسم بالطاقة والمساعدة على تعويض السوائل بعد ساعات الصيام.

مشروب السوبيا

وفيما يلي طريقة إعداد السوبيا بالكريم شانتيه بخطوات بسيطة ومكونات متوافرة في المطبخ.

طريقة عمل السوبيا البودرة بالكريم شانتيه

المكونات

2 باكيت فانيليا بودرة
2 ملعقة كريم شانتيه
كوب جوز هند مبشور
لبن سائل


نصف كوب سكر بودرة
8 ملاعق كبيرة لبن بودرة
ربع كوب أرز مطحون
فستق مجروش للتزيين

مشروب السوبيا

خطوات التحضير

1- في وعاء مناسب يخلط اللبن البودرة مع كريم شانتيه ودقيق الأرز والفانيليا، ويضاف السكر البودرة، ثم يمكن إضافة جوز الهند حسب الرغبة، مع تقليب المكونات جيدا حتى تتجانس، للحصول على بودرة السوبيا.

2- يضاف 6 ملاعق كبيرة من بودرة السوبيا إلى كل 1 كيلو لبن سائل، ثم يخلط المزيج جيدا في الخلاط، مع ضبط مستوى السكر حسب الرغبة.

3- تصب السوبيا في أكواب التقديم، وتزين بالفستق المجروش، ثم تحفظ في الثلاجة حتى التقديم باردة.

طريقة أخرى لتحضير السوبيا في المنزل

المكونات

حليب بودرة
ماء
سكر
جوز هند
فانيليا
حليب سائل

مشروب السوبيا

طريقة التحضير

1- يوضع السكر في وعاء عميق، ثم تضاف الفانيليا وحليب البودرة، ويخفق الخليط جيدا لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة حتى يمتزج تماما.

2- يضاف الحليب السائل تدريجيا مع الاستمرار في الخلط حتى تتجانس المكونات.

3- يضاف جوز الهند مع التقليب مرة أخرى لضمان توزيعه بشكل متساو.

4- يسكب الماء حسب الرغبة للحصول على القوام المناسب، ثم يمزج الخليط لمدة من 5 إلى 10 دقائق حتى يصبح جاهزا للتقديم.

وتعد السوبيا من المشروبات الرمضانية المنعشة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، مع إمكانية التحكم في مستوى السكر والقوام وفقا لتفضيلات أفراد الأسرة، لتكون إضافة مميزة إلى مائدة الإفطار.

شهر رمضان مشروب السوبيا رمضان المشروبات الرمضانية طريقة عمل السوبيا البودرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

زينة

تأجيل محاكمة المتهمين في مطاردة كلب اولاد الفنانة زينة لـ 28 فبراير

الحريق أعلى العقار

وقت الإفطار.. السيطرة على حريق في غية حمام بإمبابة.. صور

فرد الأمن الإداري

رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد الأمن في التجمع يعترف .. تفاصيل

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد