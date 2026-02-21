قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

سهلة ورخيصة..4 وصفات منزلية لعلاج الحموضة في رمضان

الحموضة
الحموضة
اسماء محمد

تعد الحموضة من أكثر المشكلات الصحية الشائعة في شهر رمضان بين جميع الأعمار لذا من المهم معرفة الطرق الطبيعية التي تساعد في علاجها.

ووفقا لما جاء في موقع فارم إيزي نعرض لكم عدة علاجات منزلية فعالة لتهدئة الحموضة.

الشمر 

قد يساعد ماء الشمر في تخفيف الحموضة والأعراض المرتبطة بها مثل حرقة المعدة والانتفاخ مع تحسين عملية الهضم.

 بذور الكمون الأسود

امضغ بذور الكمون مباشرة أو اغلي ملعقة صغيرة منها في كوب من الماء واشربها لتخفيف الحموضة. 

تُعتبر بذور الكمون الأسود مفيدة للمعدة، فهي فعالة في تقليل الحموضة والوقاية منها، بالإضافة إلى تخفيف أعراضها مثل حرقة المعدة، والألم، والغثيان، والانتفاخ، والإمساك، وغيرها 

 القرنفل

امضغ وامتص قطعة من القرنفل للتخلص من الحموضة وأعراضها مثل انتفاخ البطن وعسر الهضم والغثيان وتهيج المعدة وما إلى ذلك.

الماء الفاتر

قد يساعد شرب كوب من الماء الفاتر على معدة فارغة وقبل النوم ليلاً في دعم عملية الهضم وتخفيف الحموضة.

 أوراق النعناع

لا تساعد أوراق النعناع على الهضم فحسب، بل تُضفي أيضًا شعورًا بالانتعاش على الجسم وتُعدّ أوراق النعناع حلاً بسيطًا وفعالًا للتخفيف من الحموضة بشكل مؤقت، كما تُوفّر دعمًا طويل الأمد ضدّ ارتجاع المريء.

