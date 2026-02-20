قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة عمل القطايف بالكريمة في البيت بخطوات سهلة

القطايف
القطايف
ريهام قدري


القطايف من أشهر حلويات رمضان، وتقدر تعمليها في البيت بطعم أحلى من الجاهزة.
 

 المكونات
للقطايف:
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة سميد ناعم
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
2 كوب ماء دافئ (تقريبًا)
للحشوة (الكريمة):
2 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة سكر
1 علبة قشطة (اختياري لزيادة الطراوة)
فانيليا
للشربات:
2 كوب سكر
1 كوب ماء
عصير نصف ليمونة
فانيليا أو ماء ورد
 

 طريقة التحضير
أولًا: تحضير الشربات
نضع السكر والماء على النار بدون تقليب حتى يغلي.
نضيف عصير الليمون ونتركه 7–10 دقائق.
نضيف الفانيليا ونتركه يبرد تمامًا.
ثانيًا: عمل عجينة القطايف
نخلط كل المكونات الجافة معًا.
نضيف الماء تدريجيًا ونخلط بالمضرب حتى نحصل على خليط سائل متوسط القوام.
نغطي الخليط ونتركه يختمر 30–45 دقيقة.
نسخن طاسة غير لاصقة، ونصب مقدار مغرفة صغيرة.
نتركها حتى تظهر فقاقيع وتجف من الأعلى (لا تُقلب).
نرفعها ونغطيها بفوطة نظيفة حتى لا تنشف.
ثالثًا: تحضير الكريمة
نخلط اللبن والنشا والسكر على البارد.
نرفع الخليط على النار مع التقليب حتى يثقل القوام.
نضيف الفانيليا والقشطة ونقلب.
نتركها تبرد تمامًا قبل الاستخدام.
رابعًا: الحشو والتقديم
نحشي القطايف بالكريمة ونقفلها نصف قفلة (شكل قرطاس).
يمكن تقديمها كما هي بدون قلي.
أو تقلي في زيت متوسط السخونة ثم توضع في الشربات البارد.
 

نصائح لنجاح القطايف
الشربات يكون بارد والقطايف ساخنة.
لا تتركيها مكشوفة حتى لا تجف.
يمكن تزيينها بالفستق أو جوز الهند.

