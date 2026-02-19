بدون وقت ومجهود .. طريقة عمل مخلل الخيار بالميكرويف في 10 دقائق

تبحث كثير من ربات البيوت عن وصفات سريعة توفر الوقت دون الاستغناء عن الطعم المميز.

ويعد مخلل الخيار من المقبلات الأساسية على المائدة، لكن بدلاً من الانتظار أيامًا حتى ينضج، يمكن تحضيره بطريقة سريعة في الميكرويف تمنحه النكهة المطلوبة خلال وقت قياسي.

في السطور التالية، نقدم لكِ طريقة سهلة وعملية لعمل مخلل الخيار في دقائق قليلة.

المكونات

½ كيلو خيار صغير طازج

1 كوب ماء

1 كوب خل أبيض

1 ملعقة كبيرة ملح خشن

1 ملعقة صغيرة سكر (اختياري)

3 فصوص ثوم مقطعين

½ ملعقة صغيرة شطة أو فلفل حار (اختياري)

ملعقة صغيرة حبوب كزبرة أو كمون (حسب الرغبة)



طريقة التحضير

تجهيز الخيار



اغسلي الخيار جيدًا واعملي فيه شقوق خفيفة بالطول ليسهل تشربه للمحلول.

تحضير محلول التخليل

في طبق زجاجي يتحمل الحرارة، ضعي الماء والخل والملح والسكر وقلبي جيدًا.

التسخين في الميكرويف

أدخلي الخليط في الميكرويف لمدة 2–3 دقائق حتى يسخن جيدًا ويذوب الملح تمامًا (لا تجعليه يغلي بقوة).

إضافة النكهات

أضيفي الثوم والتوابل إلى المحلول الساخن.



تخليل الخيار

رصي الخيار في برطمان زجاجي نظيف، واسكبي فوقه المحلول الساخن حتى يغطيه بالكامل.

الراحة والتبريد

اتركيه يبرد تمامًا، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم.





يبدأ طعمه يظهر خلال ساعة، لكن يكون أفضل بعد 4–6 ساعات.



نصائح لنجاح المخلل

اختاري خيار صغير ومتماسك عشان يفضل مقرمش.

ممكن تضيفي شريحة ليمون أو عود شبت لنكهة مميزة.

احفظيه في الثلاجة واستهلكيه خلال أسبوع.