مرأة ومنوعات

أبراج تعشق الطعام وتنتظر رمضان بشغف.. من الأكثر حبا للمائدة العامرة؟

ريهام قدري

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتجه الأنظار إلى المائدة الرمضانية العامرة بالأطباق الشهية والحلويات الشرقية، إلا أن بعض الأبراج الفلكية تبدو أكثر ارتباطًا بعالم الطعام، إذ تعشق تجربة النكهات المختلفة وتنتظر الشهر الكريم لما يحمله من أجواء خاصة وتنوع في الأصناف.


ويأتي في مقدمة هذه الأبراج برج الثور، المعروف بحبه الشديد للطعام الفاخر وتقديره للتفاصيل الدقيقة في الطهي. 

مواليد هذا البرج يستمتعون بتحضير الأطباق بأنفسهم وتذوق كل جديد على مائدة الإفطار والسحور.


كما يعرف برج السرطان بعلاقته العاطفية بالمطبخ، إذ يرى في الطهي وسيلة للتعبير عن الحب والاهتمام بالعائلة، لذلك يتألق خلال شهر رمضان في إعداد الولائم ولمّ شمل الأسرة حول المائدة.


ولا يمكن إغفال برج القوس، الذي يعشق تجربة الأكلات من ثقافات مختلفة، ويعتبر رمضان فرصة مثالية لتجربة وصفات جديدة ومبتكرة تضيف روح المغامرة إلى أجواء الشهر الكريم.


أما برج الأسد فيحب الأجواء الاحتفالية المرتبطة بالطعام، ويميل إلى إعداد أطباق مميزة تليق بالضيوف، حيث يرى في المائدة الرمضانية مساحة لإبراز ذوقه الخاص.


ورغم اختلاف الطباع بين الأبراج، يبقى شهر رمضان مناسبة تجمع الجميع حول حب الطعام وروح المشاركة، حيث تتحول المائدة إلى مساحة للدفء الأسري والذكريات الجميلة.

