تريند رمضان 2026.... طريقة عمل سمبوسك بالدجاج المسخن

تصدرت سمبوسك بالدجاج المسخن تريند رمضان 2026، فهي من المقبلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في أول أيام شهر رمضان الكريم.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل سمبوسك بالدجاج المسخن، فيما يلي…..

مقادير سمبوسك بالدجاج المسخن



● 1 لفة سمبوسك

● صدر دجاج مسلوق

● بصل جوليان

● 2 ملعقة كبيرة سماق

● 2 ملعقة كبيرة دبس رمان

طريقة تحضير سمبوسك بالدجاج المسخن



في بولة يوضع شرائح دجاج مسلوق , بصل جوليان , سماق , دبس رمان و تقلب المكونات جيداً

ثم تحشى السمبوسك بالحشو السابق

توضع السمبسوك في الفرن أو فى زيت غزير للقلى حسب الرغبة

تقلب على الوجهين حتى تمام الطهي.

ثم تقدم.