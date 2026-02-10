قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفري في رمضان.. طريقة عمل عجينة القطايف

طريقة عمل القطايف في البيت
طريقة عمل القطايف في البيت
رشا عوني

لا تخلو سفرة رمضان من الحلويات وعلى رأسها القطايف، ذلك الطبق الذي يفضله الكبار والصغار وننتظره كل رمضان، لكن يمكنك تعلم طريقة عمل عجينة القطايف في البيت دون الحاجة لشرائها جاهزة يومياً في رمضان. 

طريقة عمل القطايف 

مكونات عجينة القطايف

2 كوب من الدقيق.
معلقة صغيرة بيكنج بودر.
معلقة صغيرة خميرة فورية.
ربع معلقة صغيرة من الملح والسكر.
ونصف كوب من الماء الدافئ.

طريقة عمل عجينة القطايف

توضع المكونات الجافة جميعها وتقلب جيداً ثم يضاف إليها المياه تدريجياً للحصول على عجينة قوامها سائل، وبعد تحضيرها، يتم وضع مقلاة على نار هادئة غير قابلة للصق، ويأخذ جزء من العجينة بواسطة الكوب، ويتم سكبه على شكل دائرة بالحجم المفضل سواء صغيرة أو متوسطة وتركها تنضج.

مقادير عجينة القطايف
2 و نصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة سكر

2 كوب ماء

رشة ملح

زيت للدهن

طريقة عمل القطايف بالسميد 

 

المكونات 
كوب دقيق.
كوب ماء.
½ كوب سميد.
½ كوب حليب.
2 ملعقة كبيرة سكر.
2 ملعقة صغيرة مستخلص فانيليا.
ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
½ ملعقة صغيرة خميرة.
½ ملعقة صغيرة ملح.
 

طريقة عمل العجينة

  
أحضر وعاء كبير، وأضف البيكنج بودر والخميرة والسكر والملح والدقيق والسميد.
اخلط كافة المكونات جيدًا، قم أحضر وعاء آخر وأضف الحليب والفانيليا، واخلطهما جيدًا.
اسكب الحليب والفانيليا فوق خليط الدقيق تدرجيًّا، وامزج المكونات معًا جيدًا.
غطّها بمنشفة مناسبة، واتركها في مكان دافئ مدّة 20-30 دقيقة.


طريقة عمل القطايف بالسميد

  
سخّن مقلاة كبيرة على النار بدرجة حرارة متوسطة.
أضف الخليط في إبريق، ثم اسكب القليل منه في المقلاة بحيث تصنع دوائر متوسطة الحجم.
ستظهر فقاعات من العجينة أثناء الطهي، وانتظر حوالي دقيقتين حتى تختفي.
أضف القليل من الماء إذا لم تظهر الفقاعات فعندها يكون الخليط سميكًا.
ارفع القطايف من المقلاة فورًا بعد زوال الفقاعات تمامًا.
كرر الخطوات نفسها لينتهي مقدار العجينة.
انقل القطايف إلى صينية مناسبة، وغطها بمنشفة كي لا تجف.

مكونات القطايف

طريقة عمل عجينة القطايف مكتوبة

طريقة عمل القطايف طريقة عمل عجينة القطايف في البيت طريقة عمل القطايف مثل الجاهزة مقادير عجينة القطايف طريقة تحضير القطايف

