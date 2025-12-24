قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريمونتادا خيالية لـ بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية في أمم أفريقيا
رئيس الوزراء: 18.8 مليون سائح خلال 2025 وزيادة الصادرات غير البترولية 20%
تابع بنفسك.. تردد القناة الجزائرية لمتابعة أمم إفريقيا وآليات الظبط
رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطنين في مراجعات صندوق النقد
الرئيس السيسي يوفد أمناء رئاسة الجمهورية لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري أفضل خلال عام 2026
رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دفاع متهم في قضية تصنيع المخدرات الكبرى: موكلي مريض نفسي

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي

تمسكت هيئة الدفاع عن المتهم السادس في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، المتهم فيها الإعلامية سارة خليفة و27 آخرون، بعدة دفوع قانونية أمام محكمة جنايات القاهرة، على رأسها عدم مسؤولية المتهم جنائيًا نتيجة إصابته بمرض نفسي يؤثر على إدراكه وإرادته.

وأكدت الدفاع أن وجود المتهم في مسرح الجريمة قد يكون نتيجة إكراه أو إجبار، وهو ما يستدعي التحقق من حالته النفسية، خاصة إذا ثبت أنه كان فاقدًا للوعي أو الإدراك وقت الواقعة.

وطالبت الدفاع المحكمة، بصفتها الخبير الأعلى، بإجراء تحقيق في مدى المسؤولية الجنائية لموكلها، مؤكدة أن العدالة تقتضي النظر في هذا الجانب، واختتمت مرافعتها بطلب البراءة الكاملة للمتهم مما نُسب إليه من اتهامات.

وفي جلسة أمس قال المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة سارة خليفة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، إن مأمور الضبط القضائي ذكر في محضر التحقيق أنه ضبط ثلاثة أكياس يُشتبه في احتوائها على مواد مخدرة بحوزة موكلته.

وأضاف الجندي أن المواد المضبوطة لم تُثبت التحاليل أنها مواد مخدرة بالفعل، مشيرًا إلى أن تقرير الطب الشرعي أوضح أنها "مواد يُمكن استخدامها في تصنيع المواد المخدرة"، وليس مخدرات في حد ذاتها.

وتابع ساخرًا: «العنب ممكن يُستخدم في تصنيع الخمر، هل معنى كده إني أتحاسب علشان بأكل عنب؟»، مؤكدًا أن الاتهام قائم على افتراضات غير قائمة على دليل مادي مباشر، ومطالبًا ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها.

ودفع دفاع المتهمة سارة خليفة ببطلان تقرير المعمل الكيماوي وما ترتب عليه من قرائن، مشيرًا إلى أن التقرير افتقر للأسس العلمية السليمة المتعارف عليها في فض الأحراز، مما يفقده قيمته الفنية والقانونية. 

كما دفع ببطلان عملية تحريز المواد المخدرة المزعوم ضبطها، مشيرًا إلى احتمال العبث بها، بدليل اختلاف أرقام الأحراز بين ما حررته النيابة العامة وما ورد في تقرير المعمل الكيماوي، إضافة إلى اختلاف الأوزان المذكورة، واستناد بعض الفحص إلى المعاينة بالعين المجردة، حسب شهادة شاهد الإثبات الثامن عشر.

وقدم محامي سارة خليفة الشكر والتقدير للنيابة العامة على دورها في إعداد ملف تلك القضية.

قضية تصنيع المخدرات الكبرى الإعلامية سارة خليفة سارة خليفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

ترشيحاتنا

جومانا مراد

شاهد.. جومانا مراد تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

محمد بكري

نجوم الفن المصري والفلسطيني يودعون محمد بكري بكلمات مؤثرة

ريهام عبدالغفور

ريهام عبدالغفور تستند إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد واقعة تصويرها

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد