ماذا تقدم رنج روفر الكهربائية وكم سعرها عالميا؟

تتمتع رنج روفر بتاريخ طويل في صناعة السيارات الفاخرة والرياضية متعددة الاستخدامات، ونجحت على مدار عقود في تقديم طرازات أصبحت من أبرز الأسماء في عالم السيارات، خصوصًا مع تركيزها على الجمع بين الفخامة والقدرات العملية والتصميم المميز.

وتستكمل رنج روفر مسيرتها في عالم السيارات الحديثة نحو الطاقة الكهربائية، حيث تمكنت العلامة من توسيع حضورها ضمن هذا القطاع من خلال الإصدارات الكهربائية الحديثة، مع الحفاظ على الهوية التي ارتبطت بها سيارات رنج روفر لسنوات.

رنج روفر الكهربائية

تصميم رنج روفر الكهربائية

تأتي رنج روفر الكهربائية بتصميم خارجي يحافظ على الخطوط المعروفة للعلامة الشهيرة، مع أبعاد كبيرة تضعها ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة.

ويبلغ طول السيارة 5,052 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,047 مم وارتفاعها إلى 1,870 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,997 مم. وتستند السيارة إلى عجلات بقياس 23 بوصة.

محركات رنج روفر الكهربائية

تعتمد رنج روفر الكهربائية على منظومة حركة كهربائية بالكامل مكونة من محركين، مع نظام دفع كلي AWD، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة، وتبلغ القوة الإجمالية 542 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 850 نيوتن متر.

رنج روفر الكهربائية

بطارية السيارة ومدى يتجاوز 500 كيلومتر

تحصل السيارة رنج روفر الكهربائية على بطارية بسعة 119 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 536 كم.

تسارع رنج روفر الكهربائية

تقدم رنج روفر أيضًا أداءً قويًا بالنسبة للتسارع، حيث تستطيع السيارة الوصول من 0 إلى 96 كم/س خلال 4.3 ثانية.

سيارة رنج روفر وتقنيات الشحن

تقدم رنج روفر الكهربائية مجموعة من خيارات الشحن، إذ تدعم الشحن بالتيار المتردد AC بقدرة محول تبلغ 19.2 كيلوواط، مع إمكانية شحن البطارية بالكامل خلال نحو 9 دقائق، كما يتوفر شحن AC بقدرة 9.6 كيلوواط، بينما تدعم السيارة الشحن السريع DC بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط.

رنج روفر الكهربائية

داخلية رنج روفر الكهربائية

تحصل المقصورة على تجهيزات متعدد، حيث يأتي مقعد السائق والراكب الأمامي بتعديلات كهربائية، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، كما يتوفر مقود متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة، بينما يعتمد نظام تكييف الهواء على تحكم أوتوماتيكي بأربع مناطق.

وتضم السيارة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 13.1 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بصورة لاسلكية، إلى جانب شاشة للعدادات بقياس 13.7 بوصة، وتضم التجهيزات أيضًا نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD، وشاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأول، بالإضافة إلى شاشة تحكم خلفية وإضاءة داخلية محيطية.

سعر رنج روفر الكهربائية عالميًا

تبدأ أسعار رنج روفر الكهربائية عالميًا من 140,550 دولارًا أمريكيًا.