النار تمتد لمصنع مجاور.. تعزيزات إضافية لإخماد حريق مصنع الكرتون بالعبور

امتدت النيران المشتعلة داخل مصنع الكرتون بمدينة العبور بمحافظة القليوبية إلى مصنع آخر مجاور، وسط جهود مكثفة تبذلها قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مزيد من المنشآت والمصانع بالمنطقة.



ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وخزانات المياه الإضافية إلى موقع الحريق، للمشاركة في أعمال الإخماد ومحاصرة النيران من جميع الاتجاهات، بالتزامن مع تكثيف عمليات التبريد للحد من تجدد اشتعال النيران.



وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل داخل مصنع كرتون بمدينة العبور، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بتعزيزات من سيارات الإطفاء وخزانات المياه للسيطرة على النيران.



وتتابع الأجهزة المعنية الموقف ميدانيا، فيما تتواصل أعمال الإخماد والتبريد لحين الانتهاء من السيطرة الكاملة على الحريق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت والعاملين بالمنطقة.