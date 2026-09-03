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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ القليوبية يتفقد منطقة آخر الفلل ببنها ويوجه بحل التكدسات المرورية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية منطقة «آخر الفلل» بمدينة بنها، للوقوف على الوضع المروري بالمنطقة ودراسة الحلول اللازمة لمنع التكدسات المرورية وتنظيم انتظار السيارات، وذلك قبل البدء في أعمال الرصف والتطوير، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق رؤية متكاملة تعالج المشكلات المرورية القائمة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمحاسب وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها، والعقيد عمرو غنام وكيل إدارة المرور بالقليوبية.
وخلال الجولة، استمع محافظ القليوبية إلى مطالب وشكاوى المواطنين بشأن تكدس السيارات وقيام البعض بانتظارها وركنها على جانبي الطريق بصورة غير منظمة، الأمر الذي يؤثر على حركة المرور ويتسبب في حدوث اختناقات بالمنطقة.


وأكد المحافظ أن الهدف من الزيارة هو دراسة الوضع المروري على الطبيعة ووضع حلول عملية للتكدسات وتنظيم أماكن انتظار السيارات قبل البدء في أعمال الرصف والتطوير، بما يضمن عدم استمرار المشكلات المرورية بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع.
ووجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح بتشكيل لجنة فنية لدراسة المناسيب وضبطها على الطبيعة، وإعداد تقرير شامل يتضمن رؤية متكاملة لتطوير المنطقة ودراسة أعمال الربط بين الطرق والمحاور المقترحة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه الدراسة.
كما ناقش المحافظ مقترح ربط طريق كفر سعد ونزلة الطريق الزراعي بمنطقة آخر الفلل وصولًا إلى كورنيش النيل، مؤكدًا أهمية دراسة المحاور المقترحة بصورة متكاملة، بما يسهم في تحسين شبكة الطرق وخلق بدائل مرورية تساعد على تحقيق السيولة داخل مدينة بنها.
ووجه المحافظ كذلك بدراسة تنظيم انتظار السيارات بالمنطقة وتوفير أماكن بديلة ومخصصة للانتظار، بما يمنع الوقوف العشوائي على جانبي الطريق، ويسهم في الحد من الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المطلوبة.
كما وجه بتنفيذ خط بلدورات موازٍ بطول المنطقة، مع تخطيطها وتنظيمها مروريًا، بما يضمن إحكام حركة السيارات ومنع الانتظار العشوائي والحفاظ على السيولة المرورية.
وأكد محافظ القليوبية أن أعمال الرصف والتطوير لا يجب أن تقتصر على تحسين حالة الطريق فقط، وإنما يجب أن تتضمن معالجة شاملة للوضع المروري، وإزالة أسباب التكدسات وتنظيم حركة السيارات وانتظارها، بما يحقق الاستفادة الكاملة من أعمال التطوير ويسهم في تيسير حركة المواطنين والسيارات بمدينة بنها.

القليوبية محافظة القليوبية جولة تفقدية بنها التكدسات المرورية

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