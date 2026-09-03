مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يدعو النقاد لاكتشاف عوالم "سينما النوع"

يدعو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كافة الكتّاب، والنقّاد، والباحثين السينمائيين لتقديم مقالات وقراءات نقدية تتناول "أفلام الأنواع" (Genre Films) بمختلف تصنيفاتاتها، بدءًا من الرعب والإثارة، وصولًا إلى الخيال العلمي، والأكشن، والنوار، والفانتازيا.



تسعى هذه المبادرة إلى إثراء الحوار النقدي حول هذه السينما، وتقديم قراءات جديدة تتجاوز النظرة التقليدية، لتسلط الضوء على القيمة الفنية والفكرية العميقة التي تحملها هذه الأعمال. وتتوج هذه المبادرة بنشر المقالات المختارة في كتاب مطبوع يصدره المهرجان عن سينما النوع، بالتزامن مع إقامة ندوة خاصة لمناقشة هذه الطروحات النقدية.

"نزهة ليلية".. حوار مفتوح بين الكلاسيكية والمعاصرة

تنطلق هذه الدعوة من إيمان المهرجان بأن لغة الفيلم تتسع لتشمل عائلة كبيرة من اللهجات المتنوعة، وتمتلك كل لهجة منها قواعدها، ومنطقها العاطفي، وعقدها الخاص مع المتفرج؛ وهو عقد يمثل بنى دلالية بالغة التعقيد والأهمية.



وتجسيدًا لهذه الرؤية، يقدم برنامج "منتصف الليل" في المهرجان قسمًا خاصًا يحمل اسم "نزهة ليلية"، مؤسسًا على فرضية تؤكد استحقاق أفلام النوع للمشاهدة الجادة والتأمل النقدي، وتساوي المتع التي تقدمها من توتر ورهبة ودهشة مع تلك التي تمنحها الأعمال السينمائية ذات الإيقاع الهادئ، فضلًا عن قدرة أفضل أفلام النوع على تقديم إضاءة فكرية موازية لجاذبيتها الترفيهية.



وتعتمد كل ليلة من ليالي البرنامج على عرضين متتاليين، يجمعان فيلمًا معاصرًا في حوار فني مع فيلم كلاسيكي من تاريخ النوع ذاته. ويهدف هذا الاقتران إلى خلق محادثة حقيقية تتبع مسار تطور اللغة السينمائية ومفرداتها البصرية عبر الزمن والجغرافيا. وتؤكد صيغة العرضين المتتاليين أن اصطلاحات النوع تمثل معجمًا مشتركًا ومرنًا طوّره الجمهور وصنّاع الأفلام معًا على مدى عقود.

وتمثل المقالات المستهدفة في هذه الدعوة الرفيق النقدي الموازي لبرنامج العروض، لتكوين جسد كتابي يتعامل مع سينما النوع بصرامة وفضول، ويمنحها عمق الانتباه الذي تستحقه.

موضوعات الكتابة

يرحب المهرجان بتلقي المقترحات النقدية في عدة مسارات، من بينها على سبيل المثال:

• قراءات نقدية لأفلام أو مخرجين ضمن أنواع سينمائية محددة.

• تتبّع تطور نوع سينمائي معين عبر فترات زمنية أو جغرافية مختلفة (السينما المصرية، العربية، أو العالمية).

• استكشاف العلاقة بين أفلام الأنواع والسياق الاجتماعي والسياسي المنتج لها.

• دراسات مقارنة لمعالجات مختلفة لنوع سينمائي واحد.

• إعادة تقييم أعمال أو صناع أفلام تعرضوا للإهمال النقدي.

• حضور أفلام الأنواع في دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السابقة أو الحالية.

ضوابط وشروط المشاركة

• حجم المقال: يتراوح بين الحد الأدنى والأقصى المتمثل في 2000 كلمة.

• لغة الكتابة: العربية.

• المواعيد: يُغلق باب التقديم في 15 سبتمبر 2026، ويكون الموعد النهائي لتسليم المقالات المكتملة في 1 أكتوبر 2026.

• يشترط تقديم مادة أصلية وحصرية لم يسبق نشرها من قبل، مع الالتزام التام بأصول الكتابة النقدية والتوثيق الدقيق للمعلومات.

آلية التقديم

يُرجى إرسال طلبات المشاركة متضمنة العناصر التالية:

1. نبذة مختصرة عن الكاتب بحد أقصى 150 كلمة، مرفقًا بها نماذج سابقة من أعماله المكتوبة.

2. ملخص وافٍ للمقال المقترح في حدود 250 كلمة، يوضح الفكرة الرئيسية والزاوية النقدية.

3. بيانات التواصل التفصيلية (الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف).

وتخضع المقترحات المقدمة للتقييم وفق معايير تشمل عمق الطرح النقدي، وأصالة الفكرة، ومدى انسجامها مع أهداف المهرجان، إضافة إلى جودة الأسلوب الكتابي.