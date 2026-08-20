مواصفات ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك الكهربائية 2027 | صور

كشفت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي إكليبس سبورت باك لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027

مواصفات ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027

زودت سيارة ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة أمامية مغلقة، وبها 20 نتوءاً بارزا حول شعار الثلاث ماسات، وبها بالجوانب لمسات كرومية، وفي الخلف يبرز اسم ميتسوبيشي بحروف كبيرة علي الباب الخلفي .

ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027

ويوجد بـ سيارة ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027 أيضا، شاشة عدادات رقيمة مقاس 14.3 بوصه، وبها شاشة مركزية مقاس 14.3 بوصه، وبها مقاعد مدفأة، وعجلة قيادة مزودة بخاصة التسخين، وبها سقف بانوراما، وبها أنظمة تعزز من فاعلية الكبح .

محرك ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027

ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027

تنتج سيارة ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027 قوة 214 حصان، وبها عزم دوران 354 نيوتن/متر، وبها بطارية ليثيوم أيوم بسعة 75 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.9 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 454 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027

ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 131 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 150 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة ميتسوبيشي في صناعة السيارات

ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027

قدمت شركة ميتسوبيشي لبناء سيارة موديل A المصنوعة يدوياً بالكامل، وتوقف إنتاج السيارة في عام 1921 بعد تصنيع 22 نسخة فقط لارتفاع تكلفتها، ومن عام 1960 ركزت الشركة على إنتاج الحافلات والشاحنات والمركبات التجارية في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية.

ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027

وعادت بتركيز قوي بعد الدمج وتطوير قطاع الصناعات الثقيلة لإنتاج مركبات تلبي احتياجات السوق الياباني المتنامي، وتأسست ميتسوبيشي موتورز كشركة مستقلة تماماً للسيارات في عام 1970.