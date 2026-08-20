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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا GR GT الهايبركار تظهر لأول مرة.. صور

تويوتا GR GT الهايبركار
تويوتا GR GT الهايبركار
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا GR GT ، وتنتمي GR GT لفئة السيارات الهايبرد كار، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، لكزس LFA، وسيقتصر إنتاج الدفعة الأولى على 200 إلى 250 سيارة فقط .

تويوتا GR GT الهايبركار

محرك تويوتا GR GT الهايبركار

تحصل سيارة تويوتا GR GT الهايبركار علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي توين تيربو، مدعوم بمحرك كهربائي مدمج، وتنتج قوة 650 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 320 كم/ساعة .

تويوتا GR GT الهايبركار

مواصفات تويوتا GR GT الهايبركار

تعتمد سيارة تويوتا GR GT الهايبركار على أول هيكل ألومنيوم بالكامل في تاريخ تويوتا مع ألواح خفيفة من ألياف الكربون (CFRP)، متصل بنظام دفع خلفي وزوج إطارات مخصص من ميشلان بايلوت سبورت كب 2 .

تويوتا GR GT الهايبركار

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

بدأ الشغف بصناعة السيارات في ثلاثينيات القرن العشرين داخل مصانع آلات النسيج العائدة لعائلة تويودا، وعام 1934 أنتجوا أول سيارة ركاب تويوتا آيه آيه، وعام عام 1936، تم تأسيس شركة تويوتا رسمياً في 28 أغسطس من عام 1937 تحت قيادة كيشيرو تويودا.

تويوتا GR GT الهايبركار


وطورت تويوتا في خمسينيات وسبعينيات القرن العشرين "نظام تويوتا للإنتاج" (TPS) القائم على تقليل الهدر والكفاءة العالية، واعتمدت مبدأ "كايزن" مما أحدث ثورة في صناعة السيارات العالمية، وبدأت بالتصدير والتصنيع خارج اليابان منذ أواخر الخمسينيات، وأنشأت شبكة مصانع ضخمة في مختلف القارات.

تويوتا GR GT الهايبركار


وأحدثت تويوتا نقلة نوعية عام 1997 بطرح طراز بريوس كأول سيارة هجينة تنتج على نطاق تجاري واسع عالمياً، وتمتلك تويوتا اليوم حصصاً استراتيجية وتشارك في مشاريع مشتركة مع عدة شركات يابانية وعالمية مثل سوبارو ومازدا وإيسوزو.

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