موعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق اليوم في كأس الخليج

يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية أمام نظيره العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وتكتسب مباراة السعودية والعراق أهمية كبيرة، في ظل رغبة المنتخب العراقي في حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي، بينما يدخل المنتخب السعودي اللقاء بعدما ضمن التأهل رسميًا عقب تحقيقه العلامة الكاملة في أول جولتين.

السعودية تتصدر المجموعة الأولى

ويتواجد منتخبا السعودية والعراق في المجموعة الأولى ببطولة خليجي 27، إلى جانب منتخبي عمان والكويت.

ونجح المنتخب السعودي في تحقيق بداية قوية بالبطولة، بعدما حصد 6 نقاط من مباراتين، عقب الفوز على منافسيه في الجولتين الأولى والثانية، ليعتلي صدارة جدول ترتيب المجموعة ويضمن التأهل قبل خوض الجولة الأخيرة.

وفي المقابل، يحتل المنتخب العراقي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على منتخب الكويت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان المنتخب السعودي قد واصل نتائجه الإيجابية في الجولة السابقة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب عمان بثلاثة أهداف دون مقابل، ليؤكد أحقيته في صدارة المجموعة.

موقف العراق من التأهل

يحتاج المنتخب العراقي إلى نتيجة إيجابية أمام السعودية من أجل ضمان التأهل رسميًا إلى الدور التالي، حيث يكفيه تحقيق الفوز أو التعادل لحجز بطاقة العبور.

ويسعى المنتخب العراقي لاستغلال أهمية المباراة وتحقيق نتيجة تساعده على إنهاء دور المجموعات في مركز يؤهله لمواصلة مشواره في البطولة.

موعد مباراة السعودية والعراق

من المقرر أن تقام مباراة السعودية والعراق اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والعراق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة خليجي 27.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة السعودية والعراق عبر عدد من القنوات الرياضية، أبرزها قناة الكأس القطرية الأولى، والقناة الرياضية السعودية، والشارقة الرياضية الإماراتية، وأبوظبي الرياضية، إلى جانب منصة شاشا وقناة إم بي سي أكشن.