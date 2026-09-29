قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار الصباح .. إعرف فضلها ووقتها تكن في معية الله حتى تمسي
أسعار ومواصفات لكزس ES 2026 في السوق السعودي
هل ثواب قراءة القرآن في الصلاة 10 أضعاف تلاوته خارجها؟.. الإفتاء توضح
استشهاد فلسطيني وإصابة أطفال في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بغزة
فيديوهات رقص خادش.. تفاصيل حبس صانعة محتوى بالإسكندرية
دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك
هل النوم بعد صلاة الفجر يغضب الله؟.. الإفتاء: لا يباح في هذه الحالة
تحذير من شبورة الصباح وأمطار متفرقة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
الزمالك يسدد 500 ألف دولار لعمر فرج.. سهام صالح تكشف التفاصيل
مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
زيزو بديلا لصلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق اليوم في كأس الخليج

السعودية والعراق
السعودية والعراق
رباب الهواري

يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية أمام نظيره العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وتكتسب مباراة السعودية والعراق أهمية كبيرة، في ظل رغبة المنتخب العراقي في حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي، بينما يدخل المنتخب السعودي اللقاء بعدما ضمن التأهل رسميًا عقب تحقيقه العلامة الكاملة في أول جولتين.

السعودية تتصدر المجموعة الأولى

ويتواجد منتخبا السعودية والعراق في المجموعة الأولى ببطولة خليجي 27، إلى جانب منتخبي عمان والكويت.

ونجح المنتخب السعودي في تحقيق بداية قوية بالبطولة، بعدما حصد 6 نقاط من مباراتين، عقب الفوز على منافسيه في الجولتين الأولى والثانية، ليعتلي صدارة جدول ترتيب المجموعة ويضمن التأهل قبل خوض الجولة الأخيرة.

وفي المقابل، يحتل المنتخب العراقي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على منتخب الكويت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان المنتخب السعودي قد واصل نتائجه الإيجابية في الجولة السابقة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب عمان بثلاثة أهداف دون مقابل، ليؤكد أحقيته في صدارة المجموعة.

موقف العراق من التأهل

يحتاج المنتخب العراقي إلى نتيجة إيجابية أمام السعودية من أجل ضمان التأهل رسميًا إلى الدور التالي، حيث يكفيه تحقيق الفوز أو التعادل لحجز بطاقة العبور.

ويسعى المنتخب العراقي لاستغلال أهمية المباراة وتحقيق نتيجة تساعده على إنهاء دور المجموعات في مركز يؤهله لمواصلة مشواره في البطولة.

موعد مباراة السعودية والعراق

من المقرر أن تقام مباراة السعودية والعراق اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والعراق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة خليجي 27.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة السعودية والعراق عبر عدد من القنوات الرياضية، أبرزها قناة الكأس القطرية الأولى، والقناة الرياضية السعودية، والشارقة الرياضية الإماراتية، وأبوظبي الرياضية، إلى جانب منصة شاشا وقناة إم بي سي أكشن.

السعودية العراق كأس الخليج اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

يا بلاش.. تفاصيل قسط تذكرة مصر للطيران بدون فوائد

ترتجع كبير في أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين

الحق اشتري.. تراجع كبير في أسعار سبائك الذهب من 1 لـ100 جرام

ذهب

بعد انخفاض الذهب.. خبير يكشف موعد عودة الأسعار للارتفاع

تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم

تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

طقس غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 .. الحرارة والأمطار

خريطة الأمطار ودرجات الحرارة .. تفاصيل طقس غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

ابي احمد

انهيار أمني في إثيوبيا.. "الشيوخ الأمريكي" يحذر من اشتعال صراع بالقرن الأفريقي

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

حسام حسن

جلسة خاصة انتهت بالأحضان.. كواليس ما حدث بين حسام حسن وصلاح بعد أنجولا

ترشيحاتنا

سفينة النيل للشباب العربى

محافظ أسوان يرحب بوفد سفينة النيل للشباب العربى فى نسختها السادسة

إسعاف

إصابة 6 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بمدن أسوان

فريق مستشفى قنا الجامعى

فشل كلوي مزمن.. فريق طبي ينجح في استئصال ضلوع متآكلة لمريض بقنا

بالصور

بعد بكاء الأطفال بسبب المذاكرة.. ماذا يحدث لطفلك عند غضب الأب أثناء الدراسة؟

بكاء الاطفال
بكاء الاطفال
بكاء الاطفال

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كم يوم تبقى آمنة قبل الطهي؟

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد