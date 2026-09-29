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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب السودان في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وتقام المباراة على ملعب جوبا بالعاصمة الجنوب سودانية، وسط رغبة من المنتخب المصري في تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط له في مشوار التصفيات، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى، خلال اللقاء الذي أقيم في القاهرة.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة إلى تقديم أداء أفضل وتحقيق الانتصار خارج الديار.

وعلى الجانب الآخر، يدخل منتخب جنوب السودان المباراة بحثًا عن تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام مالاوي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ومحاولة استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب المصري.

تغييرات متوقعة في تشكيل منتخب مصر

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل منتخب مصر عددًا من التغييرات، في مقدمتها عودة مروان عطية إلى خط الوسط بعد غيابه عن مواجهة أنجولا بسبب الإيقاف.

كما يتجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى الدفع بعمر مرموش في الخط الهجومي، بعد غياب محمد صلاح عن اللقاء، في ظل قرار إراحته بسبب إقامة المباراة على ملعب من النجيل الصناعي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب السودان

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، عمر مرموش، هيثم حسن.

ويأمل المنتخب المصري في العودة من جوبا بالنقاط الثلاث، لتعزيز موقفه في المجموعة ومواصلة المنافسة بقوة على التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة

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