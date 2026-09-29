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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في غياب صلاح.. 8 معلومات عن مباراة مصر وجنوب السودان بتصفيات الكان

منتخب مصر
منتخب مصر
يسري غازي

يلتقى عصر اليوم الثلاثاء منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب جنوب السودان فى جوبا فى ثاني جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

منتخب الفراعنة الكبار على موعد مع جنوب السودان فى تمام الساعة الرابعة عصرا خارج الديار لإستعادة الإنتصارات بعدما تعادل مع أنجولا سلبيا فى القاهرة فى إفتتاحية تصفيات كان 2027.

الجماهير المصرية تنتظر تحقيق منتخب مصر الفوز وإقتناص الثلاث نقاط بعد الهزة التى نشبت على إثر إنتقادات حسام حسن المدير الفني للفراعنة الكبار لمحمد الشناوي حارس مرمي المنتخب ووصفه باللاعب المنتهي.

موعد اللقاء 

تقام مباراة مصر وجنوب السودان في الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد جوبا الوطني في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027.

القناة الناقلة

تنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة مصر وجنوب السودان في الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد جوبا الوطني في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027.

ترتيب المنتخبين
يحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

بينما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط، ويتصدر مالاوي المجموعة برصيد 3 نقاط .

ثلاث نقاط

يدخل منتخب مصر المباراة وكل تركيزه مُنصب على تحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط، لتصحيح المسار سريعا بعد التعادل السلبي مع أنجولا باستاد القاهرة في الجولة الأولى بالتصفيات.

التشكيل المتوقع

استقر حسام حسن علي التشكيل الذي يخوض به اللقاء ، والأقرب أن يدفع بمصطفي شوبير في حراسة المرمي ، ومحمد هاني ورامي ربيعة وحسام عبدالمجيد وأحمد فتوح في الدفاع ، مهند لاشين ومروان عطية وإمام عاشور في الوسط ، وعمر مرموش وزيكو وأسامة فيصل في الهجوم .

حكام اللقاء
أعلن الاتحاد الأفريقي "كاف" عن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر ومنتخب جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وجاء طاقم حكام مباراة مصر وجنوب السودان على النحو التالي: 

أحمد امتياز  — حكم ساحة — موريشيوس
لويس رالف فابيان — حكم مساعد أول — موريشيوس
أسويت تيلوك — حكم مساعد ثانٍ — موريشيوس
جان براندي ستيفي — الحكم الرابع — موريشيوس

شارة القيادة 

كشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر عن حمل مدافع الفريق رامى ربيعة شارة منتخب مصر فى المباراة أمام جنوب السودان.

يأتي ذلك عقب مغادرة محمد صلاح قائد الفراعنة الكبار معسكر منتخب مصر الوطني بداعي إراحته وخشية خوضه اللقاء على النجيل الصناعي.

غيابات الفراعنة الكبار

تضم قائمة غيابات منتخب مصر أمام جنوب السودان 6 لاعبين هم: محمد صلاح وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه.

منتخب مصر جنوب السودان تصفيات أمم إفريقيا أنجولا حسام حسن محمد الشناوي

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