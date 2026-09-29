تعليمات بمنع الطلاب من حيازة أي آلات حادة في المدارس الثانوية

أصدر محمد لطفي قنديل مدير عام إدارة السنبلاوين التعليمية بمحافظة الدقهلية ، تعليمات عاجلة لمديري المدارس الثانوية ، بالتشديد على جميع الطلاب بعدم اصطحاب أو حيازة أي آلات أو أدوات حادة داخل المدرسة، حرصًا على سلامة جميع الطلاب والعاملين، والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.



وقال مدير عام إدارة السنبلاوين التعليمية بالدقهلية في بيان له : يرجى التنبيه على أولياء الأمور بخطورة اصطحاب أبنائهم لأي أدوات حادة أو مواد غير مسموح بها داخل المدرسة، والتأكيد على ضرورة التعاون الكامل التعاون الكامل مع إدارة المدرسة في هذا الشأن.



وأضاف مدير عام إدارة السنبلاوين التعليمية بالدقهلية : من يخالف هذه التعليمات يُعرّض نفسه للإجراءات القانونية والتأديبية المقررة، وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة، مع تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بحسب نوع المخالفة ودرجة خطورتها وتكرارها.

كما شدد مدير عام إدارة السنبلاوين التعليمية بالدقهلية ، على ضرورة الالتزام التام بقرارات وتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن منع الهاتف المحمول داخل المدارس ، موجها تعليمات بقيام إدارة كل مدرسة بإبلاغ الطلاب وأولياء الأمور بهذه التعليمات والتأكيد على الالتزام بها

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع المدارس ، بتسجيل غياب الطلاب يوميا الكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.



كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري

رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.