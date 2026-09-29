وفاة محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة السابق لاتحاد كرة اليد

توفي محمد الأمين، رئيس اللجنة المؤقتة السابق للاتحاد المصري لكرة اليد، بعد صراع مع المرض خلال الأيام الماضية، وسط حالة من الحزن داخل أسرة اللعبة.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة الظهر في مسجد القدس، على أن تعقبها مراسم الدفن في مدافن العائلة.

ويُقام عزاء محمد الأمين اليوم في دار الحجاز، بجوار نادي أحمد عرابي بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وفقًا لما أعلنه نجله.

وحرص عدد من أفراد أسرة كرة اليد على نعي الراحل وتقديم التعازي لأسرته، من خلال منشورات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن حزنهم لرحيله.