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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طلعت يوسف: بيان الأهلي ضد تصريحات حسام حسن كان في محله.. والخطأ لم يكن صغيرا

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أكد طلعت يوسف، نجم الكرة المصرية والاتحاد السكندري السابق، أن رد فعل النادي الأهلي على تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، قائد الفريق، كان قويًا وفي محله.

وجاءت تصريحات طلعت يوسف خلال حديثه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «مودرن سبورتس»، حيث علّق على بيان النادي الأهلي الذي صدر عقب تصريحات حسام حسن، والتي أوضح المدير الفني للمنتخب بعدها أنه لم يقصد الانتقاص من محمد الشناوي، مؤكدًا احترامه للاعب.

وقال هاني حتحوت لطلعت يوسف: «شفت رد فعل الأهلي إزاي على تصريحات الكابتن حسام حسن تجاه محمد الشناوي، اللي أوضحها وقال إنه ميقصدش اللاعب، بيحترمه، شفت إزاي رد فعل الأهلي؟».

ورد طلعت يوسف: «قوي وفي محله».

وأضاف: «رد فعل كان لابد منه من جانب الأهلي، لدعم لاعبه، ولعدم الانتقاص من دور النادي في تجهيز اللعيبة كمان».

وتابع: «مينفعش حسام كان يطلع يقول: أنا بجيب اللعيبة أجهزها. إنت بتجهزها في أسبوع؟ فترات الإعداد اللي بتاخد 8 أسابيع، بالماتشات الودية، بالمدربين، بالمديرين الفنيين الأجانب، بالمصريين اللي عندهم خبرات كتيرة».

وأوضح طلعت يوسف: «أعتقد إن الكلام ده لو تردد من مدير فني منتخب في ظل وجود حسام مع فرقة، رد فعله كان هيبقى في كل الشاشات. فحط نفسك مكان المدربين اللي موجودين».

من جانبه، قال هاني حتحوت: «على فكرة، أنا أكتر من مدرب من الدوري المصري عبّر لي في نقاشات ودية عن استيائه من التصريح ده».

وعلق طلعت يوسف: «طبيعي، وبالتالي بيان النادي الأهلي أعتقد إنه كان في محله».

واستكمل: «بدليل إن حسام نفسه، أعتقد في المؤتمر، تراجع خطوات كتيرة للخلف، وفسر كلامه على إنه اتفهم غلط».

واختتم طلعت يوسف تصريحاته قائلًا: «ده في حد ذاته معناه إن إنت في البدايات أخطأت، إنت بتقر بخطأ ما. هو قد يكون فُهِم غلط من وجهة نظرك، لكن هناك خطأ حصل. هذا الخطأ كان حجمه مش قليل، وبالتالي بيان النادي الأهلي كان بنفس حجم الخطأ اللي حصل».

طلعت يوسف نجم الكرة المصرية والاتحاد السكندري النادي الأهلي محمد الشناوي الأهلي الكابتن حسام حسن

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