متخليش حد يمسك عليك حاجة.. حسام غالي يحذر حسام حسن من فتح جبهات جديدة

وجه حسام غالي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، في ظل حالة الجدل التي أثيرت حوله خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا إياه بالتعامل بحذر وذكاء مع الأحاديث الصحفية والإعلامية.

وقال حسام غالي في تصريحات تلفزيونية: «أنا بشفق على كابتن حسام حسن لأنه مضغوط بشكل رهيب وعليه حملة رهيبة، وناس عمالة تصفي حسابات».

وأضاف: «واضح إنه مبقاش مرغوب فيه، وفي ناس هتقفله على الوحدة الفترة الجاية».

وتابع نجم الأهلي السابق: «علشان كده نصيحتي لازم كابتن حسام حسن يتعامل بذكاء في الأحاديث الصحفية، وميخليش حد يمسك عليه حاجة ويفتح عليه جبهات كتيرة في وقت واحد».

واختتم حسام غالي تصريحاته قائلًا: «أنا بحب كابتن حسام جدًا، وطول عمري بحبهم من أيام الأهلي».