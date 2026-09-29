حسام غالي عن عماد متعب: جوه قلبي مبيتحركش.. وبني آدم نضيف

أشاد حسام غالي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بزميله السابق عماد متعب، مؤكدًا أن مكانته لديه لم تتغير رغم قلة اللقاءات بينهما في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تقديره الكبير لشخصيته ومواقفه.

وقال حسام غالي، في تصريحات تلفزيونية: «عماد متعب رغم إننا مبنشوفش بعض كتير، لكن هو جوه قلبي مبيتحركش، عمري ما هنسى له موقف السوبر المصري».

وأضاف: «بني آدم نضيف، ملوش دعوة بحاجة، بيروح يصطاد وييجي الاستوديو يقول الكلمتين ويقعد مع أسرته».

وأكد غالي أن علاقته بمتعب تحمل الكثير من الذكريات والمواقف التي جمعتهما خلال سنوات لعبهما مع الأهلي، مشددًا على أن مكانة مهاجم القلعة الحمراء السابق لديه لا تتأثر بمرور الوقت أو قلة التواصل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في كلاسيكو الكرة المصرية، والمقرر إقامته في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية بمجموعة التتويج، وحقق الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة على الزمالك.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباريات الدوري المصري، مع وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين لتغطية أحداث اللقاء.