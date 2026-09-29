موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وفوكس برلين اليوم في كأس العالم للأندية لكرة اليد

يخوض فريق النادي الأهلي لكرة اليد، مباراته الثالثة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، مساء اليوم الثلاثاء، ضد فريق فوكس برلين الألماني.



ويلعب الأهلي ضد فوكس برلين الألماني، في إطار الجولة الثالثة من عمر مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية (سوبر جلوب).

وكان النادي الأهلي خسر في لقاء الجولة الأولى أمام فيسبرم المجري، بنتيجة 31-23، قبل أن يعود ويحقق انتصارًا في مباراة الجولة الثانية على برقان الكويتي بنتيجة 35-17.



يدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، ويسعى إلى الفوز من أجل مواصلة المنافسة في مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي وفوكس برلين اليوم في كأس العالم للأندية لكرة اليد

تقام مباراة الأهلي وفوكس برلين، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفوكس برلين اليوم في كأس العالم للأندية لكرة اليد

تنقل مباراة الأهلي وفوكس برلين، على قناة "أون سبورت".