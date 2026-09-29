سهام صالح: تصريحات حسام حسن اليوم تحمل اعتذارًا غير مباشر للشناوي

أكدت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن تصريحات حسام حسن اليوم كانت مهمة وملتزمة، وتحمل في مضمونها اعتذارًا غير مباشر عن بعض المواقف التي شهدتها الفترة الماضية.

وأوضحت سهام أن ما قام به المدير الفني لمنتخب مصر كان أمرًا منتظرًا، وكان من الضروري أن يتخذ هذه الخطوة لتصحيح ما حدث سابقًا، بما يسهم في تهدئة الأجواء وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.

وأشارت إلى أن تصريحات حسام حسن قد تساعد على لمّ الشمل، واستعادة حالة الدعم الجماهيري والإعلامي للمنتخب والجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.