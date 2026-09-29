حسام غالي: مانويل جوزيه أكثر مدرب له فضل عليّ.. وربنا يسامح كوبر

كشف حسام غالي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أكثر المدربين الذين كان لهم تأثير في مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أن البرتغالي مانويل جوزيه يحتل مكانة خاصة لديه، كما تحدث عن علاقته بحسن شحاتة وهيكتور كوبر.

وقال حسام غالي، في تصريحات تلفزيونية: «أكتر مدرب له فضل عليا هو مانويل جوزيه، وربنا يسامح هيكتور كوبر».

وتحدث غالي عن علاقته بحسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، قائلًا: «حسن شحاتة حرمني من ماتشات وبطولات كان ممكن أشارك فيها، وده بسبب سوء تفاهم حصل بينا، لكن رغم كده أنا بحبه جدًا».

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن مانويل جوزيه كان له دور بارز في مسيرته، مؤكدًا تقديره للمدرب البرتغالي وما قدمه له خلال فترة وجوده داخل القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في كلاسيكو الكرة المصرية، والمقرر إقامته في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية بمجموعة التتويج، وحقق الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة على الزمالك.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباريات الدوري المصري، مع وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين لتغطية أحداث اللقاء.