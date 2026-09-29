الشناوي يرفض الانضمام لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب أفريقيا

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، يتمسك بموقفه، حيث يرفض الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة جنوب أفريقيا الودية المقرر إقامتها الأحد 4 أكتوبر 2026.

وقال محمد فاروق في تصريحات عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: محمد الشناوي لا يرغب في الانضمام إلى معسكر الفراعنة قبل المباراة الودية المقرر إقامتها يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ختام المعسكر الحالي للمنتخب.

وواصل: موقف قائد الأهلي يأتي رغم التصريحات الأخيرة لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، والتي أوضح خلالها أن حديثه السابق عن محمد الشناوي، ووصفه بـ«المنتهي»، تم فهمه بشكل خاطئ، مؤكدًا احترامه للحارس وثقته في قدراته.

وتابع : محمد الشناوي متمسك بموقفه في الوقت الحالي، رغم تصحيح حسام حسن لتصريحاته السابقة، على أن يتم التنسيق بشأن موقفه من المعسكر المقبل وفقًا لارتباطات النادي والمنتخب.