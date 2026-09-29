سهام صالح: توقيت تجديد محمد الشناوي يحمل رسالة دعم قوية

أكدت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن إعلان النادي الأهلي تجديد عقد محمد الشناوي لموسم إضافي في هذا التوقيت يمثل دعمًا كبيرًا للاعب، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي جمعته بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

وأوضحت سهام أن خطوة التجديد تحمل رسالة واضحة من إدارة الأهلي تؤكد مساندتها للحارس الدولي، ومنحه الثقة خلال هذه المرحلة.

وأضافت أن توقيت الإعلان عن التجديد يعكس حرص النادي على دعم لاعبه ومساندته معنويًا، لا سيما في ظل الجدل الذي أثير حول موقفه من المنتخب خلال الفترة الماضية، مؤكدة أهمية الوقوف بجانب اللاعبين في الأوقات الصعبة.