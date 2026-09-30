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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رحلتي مكملة معاكم.. محمد الشناوي يواصل كتابة التاريخ مع الأهلي

الشناوي
الشناوي
يارا أمين

نشر النادي الأهلي فيديو جديدًا لمحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عقب تجديد عقده مع القلعة الحمراء حتى عام 2028، ليواصل مسيرته داخل النادي خلال السنوات المقبلة.

وظهر محمد الشناوي في الفيديو وسط هتافات جماهير الأهلي، التي رددت: «يا ليالي يا ليالي.. الشناوي السد العالي»، في رسالة دعم وتقدير للحارس وقائد الفريق.

وعلق الشناوي على استمراره مع الأهلي، قائلًا: «رحلتي مكملة في بيتي مع الأهلي ومع جمهور الأهلي»، مؤكدًا مواصلة مشواره داخل القلعة الحمراء.

ويعد محمد الشناوي أحد أبرز عناصر الأهلي خلال السنوات الأخيرة، وارتبط اسمه بالعديد من الإنجازات والبطولات مع الفريق، ليواصل رحلته مع النادي بعد تمديد تعاقده حتى عام 2028.

ويستعد الشناوي لمواصلة مشواره مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل تطلعات الفريق للمنافسة على مختلف البطولات المحلية والقارية.

النادي الأهلي محمد الشناوي الشناوي الأهلي جماهير الأهلي

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