قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية اللبناني: لا استقرار في لبنان مع وجود سلاح خارج سلطة الدولة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
مجلس الوزراء ينفي صحة تحمل مصر تكلفة إصلاح سفينة التغييز إنرجوس وينتر
طلع 15 جنيه.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
وزارة النقل الإسرائيلية: تحقيق مشترك مع المؤسسة الأمنية بشأن واقعة فلاي دبي
بعثة منتخب مصر تصل القاهرة .. وانتظام اللاعبين في التدريبات غدًا
الملاح بديلا لرأفت.. وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام تونس في تصفيات شمال أفريقيا
عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع
مدبولي أمام النواب غدًا لعرض اعتراض رئيس الجمهورية على قانون جامعة كيان.. اعرف الإجراءات اللائحية
ماركا: حمزة عبد الكريم يعيش عامًا استثنائيًا مع برشلونة ومنتخب مصر
مطار تبوك: جميع ركاب رحلة «فلاي دبي» غادروا إلى وجهتهم النهائية عبر طائرة بديلة
مجلس النواب يفتتح غدا الخميس دور الانعقاد الثاني ويستمع لبيان مدبولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف نصار ينفي مفاوضات الأهلي لضم ثنائي البنك الأهلي ويكشف حقيقة علاقته بالخطيب

نصار
نصار
يارا أمين

كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع الثنائي علي حمدي ومحمود الجزار، لاعبي الفريق.

وقال أشرف نصار، في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة «ميجا إف إم»: «لا يوجد أي مفاوضات من قريب أو بعيد من الأهلي لضم علي حمدي أو محمود الجزار، وكل ما تردد في وسائل الإعلام غير صحيح».

وأوضح رئيس البنك الأهلي أن العلاقة بين الناديين تسير بشكل طبيعي، نافيًا وجود أي خلافات، مضيفًا: «علاقتنا بالأهلي على أحسن ما يكون، عكس ما تم ترديده، وعلاقتي الشخصية بالكابتن الخطيب على أفضل ما يكون، وكذلك مع باقي أعضاء مجلس إدارة الأهلي».

وتابع: «كل نادٍ ينظر إلى مصالحه الشخصية، ولن نقف في طريق أي لاعب يأتي له عرض يناسب البنك الأهلي ويناسب اللاعب، وفي النهاية ننظر إلى مصلحة البنك الأهلي».

وتأتي تصريحات أشرف نصار لتوضح موقف إدارة البنك الأهلي من الأنباء التي ربطت الثنائي علي حمدي ومحمود الجزار بالانتقال إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

أشرف نصار نادي البنك الأهلي النادي الأهلي علي حمدي محمود الجزار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

ترشيحاتنا

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سيدتين على أخرى بالضرب بالغربية

جانب من الحادث

خلف 5 ضحايا.. تحقيقات موسعة في حادث طريق الواحات الصحراوي

تراخيص السيارات

الشباك الواحد وبدون طفاية أو حقيبة إسعافات.. هدية من الداخلية للمواطنين فى وحدات المرور

بالصور

إيران تفرض يوما أسبوعيا بلا سيارات على موظفي الحكومة لترشيد الوقود

إيران
إيران
إيران

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مفيش راجل بيعيط.. وثائقي مصري يقترب من هشاشة حراس الملاهي ولاعبي كمال الأجسام

مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد