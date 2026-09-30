أشرف نصار ينفي مفاوضات الأهلي لضم ثنائي البنك الأهلي ويكشف حقيقة علاقته بالخطيب

كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع الثنائي علي حمدي ومحمود الجزار، لاعبي الفريق.

وقال أشرف نصار، في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة «ميجا إف إم»: «لا يوجد أي مفاوضات من قريب أو بعيد من الأهلي لضم علي حمدي أو محمود الجزار، وكل ما تردد في وسائل الإعلام غير صحيح».

وأوضح رئيس البنك الأهلي أن العلاقة بين الناديين تسير بشكل طبيعي، نافيًا وجود أي خلافات، مضيفًا: «علاقتنا بالأهلي على أحسن ما يكون، عكس ما تم ترديده، وعلاقتي الشخصية بالكابتن الخطيب على أفضل ما يكون، وكذلك مع باقي أعضاء مجلس إدارة الأهلي».

وتابع: «كل نادٍ ينظر إلى مصالحه الشخصية، ولن نقف في طريق أي لاعب يأتي له عرض يناسب البنك الأهلي ويناسب اللاعب، وفي النهاية ننظر إلى مصلحة البنك الأهلي».

وتأتي تصريحات أشرف نصار لتوضح موقف إدارة البنك الأهلي من الأنباء التي ربطت الثنائي علي حمدي ومحمود الجزار بالانتقال إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.