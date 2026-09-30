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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة صلاح ومصطفى محمد.. تحديد مواعيد كأس السوبر التركي

كأس السوبر التركي
كأس السوبر التركي
حمزة شعيب

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم مواعيد منافسات كأس السوبر التركي، والتي تشهد مشاركة عدد من أبرز الأندية، إلى جانب حضور الثنائي المصري محمد صلاح ومصطفى محمد.

موعد مباريات نصف النهائي

وبحسب ما نقلته صحيفة 61saat، تقام مباراتا نصف نهائي كأس السوبر التركي يومي 4 و5 يناير 2027، على أن يتم تحديد توقيت كل مباراة عقب إجراء القرعة الخاصة بالبطولة.

ويشارك طرابزون سبور في منافسات كأس السوبر باعتباره بطل كأس تركيا، حيث يلتقي في الدور نصف النهائي مع فناربخشة، وصيف الدوري التركي.

وتتجه الأنظار إلى مشاركة محمد صلاح مع طرابزون سبور، خاصة بعد المستوى اللافت الذي يقدمه اللاعب خلال الفترة الأخيرة، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز كبير على جالطة سراي بنتيجة 4-0، وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال المباراة.

مصطفى محمد في مواجهة جالطة سراي

وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي جالطة سراي، بطل الدوري التركي الممتاز، مع كونيا سبور، وصيف كأس تركيا، والذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد.

ومن المنتظر أن تشهد مواجهتا نصف النهائي منافسة قوية، في ظل مشاركة أربعة من أبرز أندية الكرة التركية، إلى جانب حضور الثنائي المصري محمد صلاح ومصطفى محمد.

موعد نهائي كأس السوبر التركي

وحدد الاتحاد التركي لكرة القدم السبت 9 يناير 2027 موعدًا لإقامة المباراة النهائية لكأس السوبر التركي، على أن يتحدد طرفا النهائي بعد انتهاء مواجهتي نصف النهائي.

الاتحاد التركي كأس السوبر التركي منافسات كأس السوبر التركي

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