انخفاض قيمة محمد صلاح السوقية في تحديث ترانسفير ماركت

كشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص في القيم السوقية للاعبي كرة القدم، عن آخر تحديث لأسعار اللاعبين في الدوري التركي، والذي شهد إعادة تقييم القيمة السوقية لـ239 لاعبًا، من بينهم النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور.

ويخوض محمد صلاح موسمه الأول في الدوري التركي، بعدما انضم إلى صفوف طرابزون سبور في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة موسمين حتى نهاية يونيو 2028.

انخفاض جديد في قيمة محمد صلاح

وشهدت القيمة السوقية لمحمد صلاح تراجعًا ملحوظًا وفقًا للتحديث الجديد، إذ انخفضت من 22 مليون يورو إلى 17 مليون يورو.

وأوضح موقع ترانسفير ماركت أن صلاح، البالغ من العمر 34 عامًا، كان من بين أبرز اللاعبين الذين شهدت قيمتهم السوقية انخفاضًا خلال التحديث الأخير.



وأشار الموقع إلى أن عامل السن كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع القيمة السوقية للنجم المصري، إلى جانب انتقاله من أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا إلى الدوري التركي.

ورغم انخفاض قيمته السوقية، أكد ترانسفير ماركت أن محمد صلاح لا يزال يقدم مستويات مرتفعة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على قيمة سوقية مرتفعة للاعبين في هذه المرحلة العمرية يصبح أكثر صعوبة، كما أن الانتقال إلى الدوري التركي كان من العوامل التي أُخذت في الاعتبار عند إجراء التحديث.

انخفاض قيم نجوم آخرين

ولم يقتصر انخفاض القيم السوقية على محمد صلاح، حيث شهد عدد من أبرز نجوم الدوري التركي تراجعًا أيضًا.

وانخفضت القيمة السوقية لمايسون جرينوود، لاعب فناربخشة، من 55 مليون يورو إلى 40 مليون يورو، بينما تراجعت قيمة رافائيل لياو، جناح جالطة سراي، من 50 مليون يورو إلى 40 مليون يورو.

في المقابل، حافظ فيكتور أوسيمين، مهاجم جالطة سراي، على صدارة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في الدوري التركي، رغم انخفاض قيمته من 75 مليون يورو إلى 65 مليون يورو.

ويعكس التحديث الأخير التغييرات التي طرأت على القيم السوقية لعدد كبير من لاعبي الدوري التركي، مع تأثر بعض النجوم بعوامل مختلفة، من بينها العمر ومستوى المنافسة والدوري الذي ينشط فيه اللاعب.