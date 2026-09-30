قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير الألماني عن مستقبل العلاقات مع مصر: استثمارات جديدة وتعاون في التعليم والنقل
وكيل دفاع النواب: الإجراءات الجنائية يحتاج قدرًا من التقنيات الحديثة للمحاكم والنيابات
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل قرارًا لإلزام إدارة ترامب بتقرير عن عنف الضفة الغربية
«شكرا للنشامى».. إشادة واسعة في مصر والأردن بنجاح إنقاذ وإعادة ساق شاب مصري
تتويج إقليمي جديد.. البورصة المصرية تحصد جائزتين في اتحاد أسواق المال العربية
تراجع مفاجئ للدولار اليوم الأربعاء بعد ارتفاع أمس.. وصل لكام في 13 بنكًا
رئيس تشريعية النواب يكشف سبب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وموقف الحبس الاحتياطي
وكيل تشريعية النواب: مشروع تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية قدم بطريقة دستورية
الخبز السياحي أمام اختبار التكلفة.. هل ترتفع الأسعار بعد طلب المخابز؟.. التموين ترد
عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"
للوصول إلى رقم 100.. إمام عاشور على أعتاب رقم قياسي مع الأندية والمنتخب
بداية من غدٍ.. الداخلية تعلن إحراءات التراخيص الجديدة بجميع وحدات المرور| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة الزمالك.. محمد الشناوي الأقرب لحراسة مرمى الأهلي

محمد الشناوي
محمد الشناوي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف محمد مهدي، الناقد الرياضي، عن ملامح عدد من الملفات المهمة على الساحة الرياضية، خاصة المتعلقة بالنادي الأهلي والمنتخب الأوليمبي، مشيرًا إلى وجود تحركات لحسم بعض الاختيارات الفنية خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد مهدي، خلال تصريحاته لبرنامج «الديفندر» المذاع عبر قناة «الشمس 2» مع الإعلامي أحمد بكري، إن محمد الشناوي سيكون حارس مرمى الأهلي في مباراة الزمالك المقبلة، والمقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر، ضمن منافسات الدوري المصري.

وأوضح مهدي أن الشناوي هو الأقرب لحماية عرين الأهلي خلال مواجهة الزمالك، في ظل أهمية المباراة والاستعدادات الخاصة بالقمة المرتقبة بين الفريقين.

محمد مهدي يكشف المرشحين للمنتخب الأوليمبي

وفي سياق آخر، كشف محمد مهدي عن الأسماء الأقرب لتولي المسؤولية الفنية للمنتخب الأوليمبي خلال الفترة المقبلة.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن محمود فايز وعصام الحضري يأتيان ضمن أبرز الأسماء المطروحة لتولي المهمة، في ظل التحركات الحالية لحسم شكل الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي.

وأوضح أن ملف المنتخب الأوليمبي يحظى باهتمام خلال الفترة الحالية، بهدف تشكيل جهاز فني يعمل على إعداد جيل جديد من اللاعبين وتجهيزهم للاستحقاقات المقبلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل المباراة المقبلة رقم 133 في تاريخ مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك.

الأهلي المنتخب الأوليمبي الإعلامي أحمد بكري محمد الشناوي مباراة الزمالك الدوري المصري مواجهة الزمالك محمد مهدي عصام الحضري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

ترشيحاتنا

السفير الألماني

السفير الألماني: التبادل التجاري مع مصر تجاوز 6 مليارات دولار خلال عام 2025

السفير الألماني

يورجن شولتس: 19 ألف مصري يدرسون اللغة الألمانية في 36 جامعة مصرية

طلاب

من التأهيل إلى الإبداع.. تعليم المكفوفين يحتاج إلى معلم مؤهل ومتخصص

بالصور

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

المزيد