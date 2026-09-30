قبل مواجهة الزمالك.. محمد الشناوي الأقرب لحراسة مرمى الأهلي

كشف محمد مهدي، الناقد الرياضي، عن ملامح عدد من الملفات المهمة على الساحة الرياضية، خاصة المتعلقة بالنادي الأهلي والمنتخب الأوليمبي، مشيرًا إلى وجود تحركات لحسم بعض الاختيارات الفنية خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد مهدي، خلال تصريحاته لبرنامج «الديفندر» المذاع عبر قناة «الشمس 2» مع الإعلامي أحمد بكري، إن محمد الشناوي سيكون حارس مرمى الأهلي في مباراة الزمالك المقبلة، والمقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر، ضمن منافسات الدوري المصري.

وأوضح مهدي أن الشناوي هو الأقرب لحماية عرين الأهلي خلال مواجهة الزمالك، في ظل أهمية المباراة والاستعدادات الخاصة بالقمة المرتقبة بين الفريقين.

محمد مهدي يكشف المرشحين للمنتخب الأوليمبي

وفي سياق آخر، كشف محمد مهدي عن الأسماء الأقرب لتولي المسؤولية الفنية للمنتخب الأوليمبي خلال الفترة المقبلة.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن محمود فايز وعصام الحضري يأتيان ضمن أبرز الأسماء المطروحة لتولي المهمة، في ظل التحركات الحالية لحسم شكل الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي.

وأوضح أن ملف المنتخب الأوليمبي يحظى باهتمام خلال الفترة الحالية، بهدف تشكيل جهاز فني يعمل على إعداد جيل جديد من اللاعبين وتجهيزهم للاستحقاقات المقبلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل المباراة المقبلة رقم 133 في تاريخ مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك.