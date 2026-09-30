روج لممارسة الأعمال المنافية للآداب.. ضبط شاب انتحل صفة فتاة على الفيسبوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بكونه فتاة والترويج من خلال ذلك لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية الآداب قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحات بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونه فتاة والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية)، وضبط بحوزته هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".

وبمواجهته إعترف بقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال التحصل على صور الفتيات من مواقع التواصل الإجتماعى وتعديلها عن طريق تطبيقات الذكاء الإصطناعى وإعادة نشرها عبر صفحاته لإستقطاب راغبى المتعة وإيهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب وطلب مبالغ مالية منهم وإغلاق هاتفه عقب تحويل تلك المبالغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.