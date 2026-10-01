مفاجأة في عقد محمد الشناوي: الأهلي ألغى بند نسبة المشاركة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي قد يعتمد على مصطفى شوبير في مباريات الدوري، بينما يشارك محمد الشناوي في بطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن تجديد عقد الشناوي لا يعني ضمان مشاركته بشكل أساسي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "هناك كلام خرج من الأهلي بأن مصطفى شوبير سيشارك في الدوري، ومحمد الشناوي سيكون في الكونفدرالية".

وأضاف: "الأهلي في تجديد عقده مع الشناوي ألغى نسبة المشاركة، بينما رفض ذلك مع محمد هاني".

وتابع: "الشناوي من المفترض أنه يلتزم بقرارات الجهاز الفني، سواء لعب أو لم يلعب، بعد إلغاء نسبة المشاركة".

وأوضح: "التجديد للشناوي لا يعني أنه سيكون الحارس الأساسي، والملعب هو الفيصل، والاثنان حراس كبار".