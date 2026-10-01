قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يُصدق على اتفاق «الوضع القانوني» للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر
الدواجن تواصل الارتفاع.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 1 أكتوبر
هل اكتشاف اتجاه القبلة الصحيح يستوجب إعادة الصلاة؟.. المفتي يجيب
«بمنحة 1.5 مليون يورو».. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق
بزيادة 4 جدد.. إدراج 40 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي 2027
بمناسبة نصر أكتوبر.. الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة باقتحام منزلها بكفر الشيخ
العمل: الخميس المقبل إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر
بيان عاجل يكشف حقيقة اعتداء شاب على طالبات مدرسة بالبحيرة
800 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي
مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح
الحضور والتقييمات| توضيح عاجل بشأن شروط دخول امتحان البكالوريا المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة في عقد محمد الشناوي: الأهلي ألغى بند نسبة المشاركة

محمد الشناوي
محمد الشناوي
عبدالله هشام

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي قد يعتمد على مصطفى شوبير في مباريات الدوري، بينما يشارك محمد الشناوي في بطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن تجديد عقد الشناوي لا يعني ضمان مشاركته بشكل أساسي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "هناك كلام خرج من الأهلي بأن مصطفى شوبير سيشارك في الدوري، ومحمد الشناوي سيكون في الكونفدرالية".

وأضاف: "الأهلي في تجديد عقده مع الشناوي ألغى نسبة المشاركة، بينما رفض ذلك مع محمد هاني".

وتابع: "الشناوي من المفترض أنه يلتزم بقرارات الجهاز الفني، سواء لعب أو لم يلعب، بعد إلغاء نسبة المشاركة".

وأوضح: "التجديد للشناوي لا يعني أنه سيكون الحارس الأساسي، والملعب هو الفيصل، والاثنان حراس كبار".

النادي الأهلي مصطفى شوبير محمد الشناوي الكونفدرالية عقد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

الطماطم

هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية

قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

ترشيحاتنا

فتوح

فتوح يتمسك بالرحيل عن الزمالك.. 1.5 مليون دولار كلمة السر

أحمد شوبير ومحمد عبد المنعم

زعلانين منه وعندهم حق.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم مع منتخب مصر

الاتحاد المصري للمصارعة

الاتحاد الدولي للمصارعة يوافق على ملف ترشيح مصر لاستضافة البطولة الأفريقية والدورة المؤهلة لأولمبياد 2028

بالصور

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

فوائد التوت الأزرق.. فاكهة صغيرة تعالج أمراضا خطيرة

فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد